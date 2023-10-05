Astrum опубликовали план обновлений Battle Teams 2 до конца 2023 года

4 октября издатель Astrum и разработчики из Wizard Games представили совместный план обновлений в бесплатной онлайн игре Battle Teams 2. До конца 2023 года установят 3 крупных обновления.

Уже в этом месяце обещано две новые карты, миссию в Вылазке, легендарное оружие, персонажа, вторую главу PvE сюжета и техническую оптимизацию.

В ноябре стартует четвертый PvP сезон, внедрят ещё одну локацию и очередные серии вооружения.

Финальный патч в декабре будет содержать сразу два игровых режима, карту, персонажа. Также включат третий PvE сезон приключений против монстров.

Следите за дальнейшими анонсами, к выходу каждого крупного дополнения в онлайн шутере готовят трейлеры и игровые события.