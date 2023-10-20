Крупное обновление с новым PvE-контентом уже в Battle Teams 2

Бесплатный командный шутер Battle Teams 2 получил долгожданное обновление. В игре появилось множество нововведений, среди которых PvE-миссия, новые карты, персонажи, наборы оружий и многое другое.

Вместе с обновлением игрокам стали доступны две новые карты: "Орбита", предназначенная для режима « Подрыв», где игроков ждут сражения на космической станции, а также "Чайна-таун" — компактная симметричная арена в традиционном азиатском стиле, на которой игрокам предстоит оттачивать навыки в режиме « Командная битва».

Также в Battle Teams 2 стала доступна вторая часть сюжетного режима: новая PvE-миссия «Город». Команде снова предстоит погоня за главным злодеем, который, окончательно потеряв человеческий облик от воздействия препарата из звездной пыли, выбрался из подземного города на поверхность. Новой точкой для «Вылазки» станет «Метро», в котором игрокам нужно сдерживать волны монстров в вестибюле подземки. Задача — выжить любой ценой и уничтожить всех врагов.

Помимо этого станут доступны два новых персонажа: офицер разведки Энни Чоу 'Ласка', которую с личным оружием винтовкой MSR "Орион" можно получить в комплекте "Под прикрытием", а также Венни 'Ловчая' — бывший член преступного синдиката, которую можно получать бесплатно во время специального игрового события.

Обновление коснулось и оружия: в "Арсенале" появятся наборы с новой серией "Джулио". Главный приз — звездное оружие АКМ "Джулио", а также из ящика можно выбить оружие других серий. А в новом наборе "Грозная эпоха" можно найти сразу две новых серии пушек — "Эпоха" и "Стикс", а также их постоянные и временные версии — M4A1"Эпоха", BSG-14 "Стикс", QJB-95 "Стикс" и ВССМ "Стикс".

Обновление уже доступно на площадке VK Play. Издателем Battle Teams 2 выступает российская компания Astrum Entertainment.