Новые карты, оружие и сезоны: для Battle Teams 2 вышло июльское обновление

Для Battle Teams 2 вышло июльское обновление. С ним в шутере стартовали новые PvP и PvE-сезоны с боевыми пропусками. В первом в качестве наград выступят облик «Ночной призрак» для Элиф, легендарный AUG «Марс», а также оружейные серии «Сумерки» и «Ночное пламя».

За прокачку уровней и прохождение миссий в PvE-режиме игроки получат Сумеречные и Звездные кристаллы, осколки и хранилища памяти, а также многое другое. Например, геймерам будут доступны новые кристаллы навыков: «Кинжал» для винтовки XM8 замедлит врагов, повышая наносимый урон, «Перехват» для AUG позволит отбрасывать в противников выпущенные по герою снаряды, а «Сфера» для BSG-14 создаст шаровую молнию.

В сюжетной линии появится новая глава «Рейд I», в которой геймеры столкнутся с неизвестными противниками. В режимы «Подрыв» и «Вылазка» добавят новые карты: в первый — «Базу Дракон», во второй — «Заброшенный клуб» и «Подземную станцию».

Также в «Арсенале» станет вновь доступна оружейная серия «Крионика». А в разделе «Билеты» можно будет найти новую серию «Рубин», пушки которой покрыты необычными кристаллами.

С другими подробностями июльского патча можно ознакомиться на официальном сайте Battle Teams 2.