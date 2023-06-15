Новый сезон в Battle Teams 2 - крупное обновление и PvE режимы ©

В мультиплеерном шутере Battle Teams 2, вместе со стартом нового PvP-сезона, появились PvE-режимы, один из которых раскрывает подробности лора и сюжета игры.

Новые тематические PvE-режимы раздела "Катаклизм" рассчитаны на команды до трех игроков и включают две ветки: основную сюжетную линию, в ходе которой игроки изучают особенности врагов и прокачивают снаряжение, а также режимы, которые основаны на выполнении специальных заданий. Успешное прохождение сюжетной линии откроет режим «Вылазка», где игрокам предстоит сдерживать атаки монстров в несколько этапов, каждый из которых рассчитан на определенное время. Режим "Экспедиция" же состоит из десяти уровней, каждый из которых содержит пять этапов, для прохождения которых игрокам необходимо выполнять определенные миссии: на выживание, оборонительные, по уничтожению и другие.

Вместе со стартом сезона в Battle Teams 2 появились новые персонажи: бывшая ученая Хлоя Хеклер, которая использовала собственное сознание для разработки искусственного интеллекта; а также Стилли — основатель отряда "Ночной ястреб".

В рамках сезона также вышли две новые оружейные серии. Оружие сезонной серии "Хищник" включает штурмовые винтовки FN FAL и SG 550, пистолет-пулемет MP5A3, снайперскую винтовку AWM и боевой топор. В новую серию "Нация" входят штурмовые винтовки FN FAL и XM8, снайперская винтовка AWM, пистолет-пулемет P90 и пистолет Desert Eagle.

В марте этого года Battle Teams 2 перешел в стадию открытого бета-тестирования (ОБТ), принять участие в котором могут все желающие на площадке VK Play. Уже сейчас в шутере представлено 15 карт, 11 персонажей и десятки моделей оружия с множеством вариантов кастомизации, а игроки могут принять участие как в динамичных командных схватках режимов "Командный бой", "Подрыв", "Уничтожение", "Близкие контакты", "Битва снайперов", так и в масштабной королевской битве режима "Нажива".

Разработчики из студии Wizard Games продолжат собирать обратную связь от игроков и в период ОБТ, в ходе которого будет представлено еще больше новых режимов, карт, персонажей и моделей оружия.