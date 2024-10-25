В Battle Teams 2 добавили близняшек из Atomic Heart и десятый PvP-сезон

В онлайн-шутере Battle Teams 2 стартовал юбилейный PvP-сезон с новым боевым пропуском и уникальными наградами. Вместе с этим, началась коллаборация с экшеном Atomic Heart. За ежедневный вход в игру и выполнение заданий игроки могут получить образы близняшек, а также оружие «Лису» и «Паштет». Акция продлится до 5 декабря 2024 года.



Помимо этого, геймеры могут открыть тематические награды сезона: брелок «Путеводный огонь», оружие серий «Утопия» и «Дыхание ночи» и многое другое. Также доступен образ «Миссис Барна» для персонажа Ханна.