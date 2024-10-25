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Battle Teams 2 21.03.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Королевская битва
6.5 32 оценки

В Battle Teams 2 добавили близняшек из Atomic Heart и десятый PvP-сезон

Simple Jack
Новости

В онлайн-шутере Battle Teams 2 стартовал юбилейный PvP-сезон с новым боевым пропуском и уникальными наградами. Вместе с этим, началась коллаборация с экшеном Atomic Heart. За ежедневный вход в игру и выполнение заданий игроки могут получить образы близняшек, а также оружие «Лису» и «Паштет». Акция продлится до 5 декабря 2024 года.

Помимо этого, геймеры могут открыть тематические награды сезона: брелок «Путеводный огонь», оружие серий «Утопия» и «Дыхание ночи» и многое другое. Также доступен образ «Миссис Барна» для персонажа Ханна.

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