Battle Teams 2 21.03.2023
6.4 15 оценок

В VK Play Cloud начались бесплатные выходные для игроков Battle Teams 2

PastKNIGHT
Новости

Пользователи смогут опробовать командный шутер в течение недели — с 10 по 16 июля 2023 года.

В облачном сервисе VK Play Cloud начались бесплатные выходные для игроков Battle Teams 2. Все желающие смогут запустить командный мультиплеерный шутер в течение недели на любом устройстве - на PC, смартфонах, телевизорах с Android TV и в браузерах.

Для подключения бесплатного тарифа нужно перейти по ссылке с 10 по 16 июля 2023 года или применить код BATTLETEAMS2 на специальной странице. Использовать ключ смогут только те, у кого нет активной подписки.

Battle Teams 2 - это бесплатный мультиплеерный командный шутер, сюжет которого рассказывает об альтернативном мире будущего. Игрокам предстоит принять участие в динамичных боях на относительно компактных картах и в масштабных сражениях в жанре королевской битвы.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
UnRus

Бесплатный недошутер раздают бесплатно. Это топ

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samosan

Тоже не сразу понял,они дают бесплатное облако,но тоже непонятно для кого,подобные донатные шутаны и на компах из нулевых запускаются.

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