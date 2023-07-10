В VK Play Cloud начались бесплатные выходные для игроков Battle Teams 2

Пользователи смогут опробовать командный шутер в течение недели — с 10 по 16 июля 2023 года.

В облачном сервисе VK Play Cloud начались бесплатные выходные для игроков Battle Teams 2. Все желающие смогут запустить командный мультиплеерный шутер в течение недели на любом устройстве - на PC, смартфонах, телевизорах с Android TV и в браузерах.

Для подключения бесплатного тарифа нужно перейти по ссылке с 10 по 16 июля 2023 года или применить код BATTLETEAMS2 на специальной странице. Использовать ключ смогут только те, у кого нет активной подписки.

Battle Teams 2 - это бесплатный мультиплеерный командный шутер, сюжет которого рассказывает об альтернативном мире будущего. Игрокам предстоит принять участие в динамичных боях на относительно компактных картах и в масштабных сражениях в жанре королевской битвы.