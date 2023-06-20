Авторы шутера BattleBit Remastered благодарны игрокам за внимание к игре, но просят не сравнивать её с Battlefield ©

На первый взгляд ничем не примечательный воксельный шутер BattleBit Remastered, созданием которого занимаются все три человека, произвел настоящий фурор в Steam. Всего через пять дней с момента выхода игры, она успешно заняла первое место в чарте продаж и собрала огромное количество игроков. По этому поводу разработчики выступили с небольшим обращением к пользователям.

Создатели BattleBit Remastered поблагодарили игровые издания и обычных геймеров, которые обратили внимание на их еще в день релиза. В публикации они похвастались новым рекордным онлайном игры, который сейчас уже перевалил за 61 тысячи активных игроков и обещают работать над будущими обновлениями еще усерднее.

Вместе с этим, они призвали игроков снизить градус напряжения в сообщества и перестать сравнивать BattleBit Remastered с серией Battlefield и другими похожими шутерами. По словам разработчиков, они стремятся сделать увлекательную игру и не ставят перед собой цель упрекать другие студии или их проекты.

Как бы то ни было, мы не первая и не последняя игра с хорошим запуском и высокой степенью параллелизма. Мы здесь не для того, чтобы критиковать какую-либо другую игру или студию. Конечно, в нашей игре есть знакомые элементы, но, в конце концов, мы просто хотим продолжать доставлять удовольствие игрокам.

BattleBit Remastered доступен для игры на ПК в рамках раннего доступа Steam.