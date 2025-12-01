ЧАТ ИГРЫ
BattleBit 15.06.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.2 64 оценки

BattleBit Remastered получила крупное обновление после 18 месяцев тишины, но игроки остались недовольны

butcher69 butcher69

Когда-то BattleBit Remastered считалась «убийцей Battlefield», но сегодня игра едва напоминает себя прежнюю. Главная причина — длительное исчезновение разработчиков, которые почти два года не выходили на связь. Теперь команда наконец вернулась с обновлением Operation Overhaul, но реакция сообщества оказалась далека от восторга.

Первый намёк на оживление появился в июне, однако после короткого анонса разработчики снова исчезли ещё на три месяца. И только через 18 месяцев после последнего полноценного сообщения они объявили о тестировании Operation Overhaul.

29 ноября состоялись первые короткие тесты, на которых игроки увидели новую карту Mesa, обновлённое оружие, улучшенные звуки, графику и переработанную механику передвижения. Интерес был огромным: на серверы одновременно вернулось более 6 тысяч человек — куда больше, чем ожидали создатели.

Но вместе с интересом пришло и разочарование. Производительность игры оказалась неудовлетворительной: пользователи столкнулись с падением FPS и серьёзной утечкой памяти, из-за которой каждый матч становился всё менее играбельным. Форумы Steam быстро заполнились жалобами.

Тем не менее часть игроков отметила качественные визуальные улучшения, удобный интерфейс и потенциал новой карты. Теперь всё зависит от разработчиков: успеют ли они исправить проблемы к следующему раунду тестов, дата которого пока неизвестна.

Комментарии:  3
NochnoiGid

Да в целом проект на выходе был "перетяжелён" ненужными механиками, такими как постоянные кровотечения, зажатия клавиш для действий, ручное досылание патрон в болтовку и прочие симуляторные замашки, которые только убивали драйв и экшн.

DisAssBella

Это даже ф2п не спасет...

Пользователь ВКонтакте

забухали // Дмитрий Иванов