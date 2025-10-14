ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
BattleBit 15.06.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.4 60 оценок

Для BattleBit Remastered анонсировано крупное обновление Operation Overhaul после долгого затишья

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчики многопользовательского шутера BattleBit Remastered прервали затянувшееся молчание и анонсировали на своей странице в Steam масштабное обновление. Предыдущая новость от команды публиковалась в начале 2024 года, из-за чего часть игроков решила, что проект заброшен.

Новый патч получил название Operation Overhaul. По словам создателей, работа над ним велась последние полтора года, и он внесет множество изменений в игровой процесс, уровни, пользовательский интерфейс, качество жизни, баланс, графику и многие другие области. Среди заявленных графических улучшений значатся божественные лучи, фоновое затенение, более глубокие тени, увеличенная дальность прорисовки и доработанный туман. Ранее в своих материалах разработчики также упоминали о новой, улучшенной системе освещения.

Первое тестирование обновления Operation Overhaul должно начаться в ноябре. Стоит отметить, что тизер-видео, посвященный грядущим изменениям, был опубликован на официальном YouTube-канале еще в июне. Игра по-прежнему работает на операционных системах Linux и Steam Deck благодаря совместимости с Easy Anti-Cheat.

4
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий