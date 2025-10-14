Для BattleBit Remastered анонсировано крупное обновление Operation Overhaul после долгого затишья

Разработчики многопользовательского шутера BattleBit Remastered прервали затянувшееся молчание и анонсировали на своей странице в Steam масштабное обновление. Предыдущая новость от команды публиковалась в начале 2024 года, из-за чего часть игроков решила, что проект заброшен.

Новый патч получил название Operation Overhaul. По словам создателей, работа над ним велась последние полтора года, и он внесет множество изменений в игровой процесс, уровни, пользовательский интерфейс, качество жизни, баланс, графику и многие другие области. Среди заявленных графических улучшений значатся божественные лучи, фоновое затенение, более глубокие тени, увеличенная дальность прорисовки и доработанный туман. Ранее в своих материалах разработчики также упоминали о новой, улучшенной системе освещения.

Первое тестирование обновления Operation Overhaul должно начаться в ноябре. Стоит отметить, что тизер-видео, посвященный грядущим изменениям, был опубликован на официальном YouTube-канале еще в июне. Игра по-прежнему работает на операционных системах Linux и Steam Deck благодаря совместимости с Easy Anti-Cheat.