Еженедельный чарт Steam: низкополигональный шутер BattleBit Remastered обошел по продажам все высокобюджетные игры

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. С 13 по 20 июня в магазине цифровой дистрибуции появился новый лидер и это низкополигональный шутер BattleBit Remastered, который был разработан тремя людьми и стал самой настоящей сенсацией - он обошел по продажам все высокобюджетные игры и пользователям действительно нравится игра, в данные момент у многопользовательского шутера 90% положительных отзывов.
Предзаказы на масштабную космическую ролевую игру Starfield находятся на шестом месте. Street Fighter 6 тем временем опустился на восьмое место.
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 13 по 20 июня:
- BattleBit Remastered
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- F1 23
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- Starfield
- Call of Duty: Modern Warfare 2 - BlackCell 02 (Season 04)
- Street Fighter 6
- Forza Horizon 5
- Dead by Daylight
Лол... А меня минусы ставили. И в чём я не прав?
https://steamdb.info/app/671860/charts/
конечно из за графики, хотя любителям майнкрафта зайдет на несколько вечеров.Зачем надо это убожество если есть столько частей батлы?не понимаю
"конечно из за графики, хотя любителям майнкрафта"
Ну там только человечки майнкрафтовские. А весь мир не такой майнкрафтовский.
Не у всех же есть возможность купить ПК за 100 000 - 500 000 руб. Поэтому BattleBit Remastered (BBR), как вариант. Или например, у вас мощный дорогой ПК, но у ваших друзей, знакомых и родственников, нет возможности купить такой комп по мощности, как у вас. С деньгами у них туго. И купили слабый или средний ПК. И вы с можете с ними играть в BBR.
Большинство покупают ПК/ноутбуков за 40 000 - 70 000 руб. В авито иногда берут Б/У за 25 000 - 30 000 руб.
Я пробовал запустить BBR на встройке AMD Ryzen 7 5700G БЕЗ дискретной видеокарты. Работает отлично при 254 игроков (127 vs 127) на одной карте.
BBR на Steam Deck и ASUS ROG Ally работают отлично.
Пробовал на тесте. Не сказать что прям супер интересно, но неплохо, багов хватало. Из плюсов разрушаемость многих объектов и большое количество игроков в одном бою, классы примерно как в батле, техника. Также анимации довольно плавные, из оружия стрелять в целом приятно как для такой игры.
Так и понял что идет на любом ведре, наверно еще и ценник в разы меньше
Что в очередной раз показывает, какие г*вноеды нынешние игроки в большинстве своём, и почему разработчики всё чаще забивают делать что-то новое и по-настоящему передовое. Да потому что никому это и не надо. Кривые убогие модельки, которые потянет ведро любого школьника и подпивасника, можно делать "пиу-пиу" и мериться писями. Всё, ваша игра берёт звание "Игра года".