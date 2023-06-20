BattleBit 15.06.2023
7.6 18 оценок

Еженедельный чарт Steam: низкополигональный шутер BattleBit Remastered обошел по продажам все высокобюджетные игры

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butcher69
Новости

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. С 13 по 20 июня в магазине цифровой дистрибуции появился новый лидер и это низкополигональный шутер BattleBit Remastered, который был разработан тремя людьми и стал самой настоящей сенсацией - он обошел по продажам все высокобюджетные игры и пользователям действительно нравится игра, в данные момент у многопользовательского шутера 90% положительных отзывов.

Предзаказы на масштабную космическую ролевую игру Starfield находятся на шестом месте. Street Fighter 6 тем временем опустился на восьмое место.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 13 по 20 июня:

  1. BattleBit Remastered
  2. Call of Duty: Modern Warfare 2
  3. F1 23
  4. Steam Deck
  5. Cyberpunk 2077
  6. Starfield
  7. Call of Duty: Modern Warfare 2 - BlackCell 02 (Season 04)
  8. Street Fighter 6
  9. Forza Horizon 5
  10. Dead by Daylight
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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Xstranger

Лол... А меня минусы ставили. И в чём я не прав?

https://steamdb.info/app/671860/charts/

3
temptation23

конечно из за графики, хотя любителям майнкрафта зайдет на несколько вечеров.Зачем надо это убожество если есть столько частей батлы?не понимаю

0
Xstranger temptation23

"конечно из за графики, хотя любителям майнкрафта"

Ну там только человечки майнкрафтовские. А весь мир не такой майнкрафтовский.

Зачем надо это убожество если есть столько частей батлы?не понимаю

Не у всех же есть возможность купить ПК за 100 000 - 500 000 руб. Поэтому BattleBit Remastered (BBR), как вариант. Или например, у вас мощный дорогой ПК, но у ваших друзей, знакомых и родственников, нет возможности купить такой комп по мощности, как у вас. С деньгами у них туго. И купили слабый или средний ПК. И вы с можете с ними играть в BBR.

Большинство покупают ПК/ноутбуков за 40 000 - 70 000 руб. В авито иногда берут Б/У за 25 000 - 30 000 руб.

Я пробовал запустить BBR на встройке AMD Ryzen 7 5700G БЕЗ дискретной видеокарты. Работает отлично при 254 игроков (127 vs 127) на одной карте.

BBR на Steam Deck и ASUS ROG Ally работают отлично.

0
Big and Fat

Пробовал на тесте. Не сказать что прям супер интересно, но неплохо, багов хватало. Из плюсов разрушаемость многих объектов и большое количество игроков в одном бою, классы примерно как в батле, техника. Также анимации довольно плавные, из оружия стрелять в целом приятно как для такой игры.

2
FlowingNekton

Так и понял что идет на любом ведре, наверно еще и ценник в разы меньше

0
BR45SIC

Что в очередной раз показывает, какие г*вноеды нынешние игроки в большинстве своём, и почему разработчики всё чаще забивают делать что-то новое и по-настоящему передовое. Да потому что никому это и не надо. Кривые убогие модельки, которые потянет ведро любого школьника и подпивасника, можно делать "пиу-пиу" и мериться писями. Всё, ваша игра берёт звание "Игра года".

-1