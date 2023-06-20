Еженедельный чарт Steam: низкополигональный шутер BattleBit Remastered обошел по продажам все высокобюджетные игры ©

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. С 13 по 20 июня в магазине цифровой дистрибуции появился новый лидер и это низкополигональный шутер BattleBit Remastered, который был разработан тремя людьми и стал самой настоящей сенсацией - он обошел по продажам все высокобюджетные игры и пользователям действительно нравится игра, в данные момент у многопользовательского шутера 90% положительных отзывов.

Предзаказы на масштабную космическую ролевую игру Starfield находятся на шестом месте. Street Fighter 6 тем временем опустился на восьмое место.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 13 по 20 июня: