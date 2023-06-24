Новая локация и множество исправлений вместе с патчем 1.5 для BattleBit Remastered ©

Многопользовательский экшен-шутер BattleBit Remastered получил свежее обновление под номером 1.5. Вместе с ним игроками стала доступна новая карта Namak для динамичных баталий. Выполнена она в виде городка, который умещает в себя до 254 игроков единовременно в различных режимах.

Касаемо исправлений, то их достаточно-таки много. Ниже представлены самые основные из них:

Исправлена ошибка C4.

Серверы сообщества — исправлено ограничение скорости появления ников SteamID.

Обновления брандмауэра для защиты от DDOS-атак.

Безопасная зона строительной базы получила некоторые изменения.

Новый уникальный макет для 32v32 CONQ и INFCONQ на Sandy Sunset.

Коллайдеры Destroyed Helicopter будут более точно соответствовать визуальной модели.

Шкала XP больше не будет видна, когда игрок в нокауте.

Player Hitbox — улучшено отслеживание попаданий на близких дистанциях. (пронирование - попытка убить)

На некоторых картах исправлены ошибки и эксплойты.

Напомним, что шутер BattleBit Remastered вышел 15 июня и за это короткое время успел собрать большое количество положительных отзывов. На данный момент цена за игру составляет 690 рублей.