BattleBit 15.06.2023
7.7 19 оценок

Новая локация и множество исправлений вместе с патчем 1.5 для BattleBit Remastered

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4efy
Новости

Многопользовательский экшен-шутер BattleBit Remastered получил свежее обновление под номером 1.5. Вместе с ним игроками стала доступна новая карта Namak для динамичных баталий. Выполнена она в виде городка, который умещает в себя до 254 игроков единовременно в различных режимах.

Касаемо исправлений, то их достаточно-таки много. Ниже представлены самые основные из них:

  • Исправлена ошибка C4.
  • Серверы сообщества — исправлено ограничение скорости появления ников SteamID.
  • Обновления брандмауэра для защиты от DDOS-атак.
  • Безопасная зона строительной базы получила некоторые изменения.
  • Новый уникальный макет для 32v32 CONQ и INFCONQ на Sandy Sunset.
  • Коллайдеры Destroyed Helicopter будут более точно соответствовать визуальной модели.
  • Шкала XP больше не будет видна, когда игрок в нокауте.
  • Player Hitbox — улучшено отслеживание попаданий на близких дистанциях. (пронирование - попытка убить)
  • На некоторых картах исправлены ошибки и эксплойты.

Напомним, что шутер BattleBit Remastered вышел 15 июня и за это короткое время успел собрать большое количество положительных отзывов. На данный момент цена за игру составляет 690 рублей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
KIBERMAX

Учитесь ААА-придурки, как надо делать игры, никакой графики только геймплей, и никаких миллионов потраченных на рекламу.

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