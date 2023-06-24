Новая локация и множество исправлений вместе с патчем 1.5 для BattleBit Remastered

Многопользовательский экшен-шутер BattleBit Remastered получил свежее обновление под номером 1.5. Вместе с ним игроками стала доступна новая карта Namak для динамичных баталий. Выполнена она в виде городка, который умещает в себя до 254 игроков единовременно в различных режимах.
Касаемо исправлений, то их достаточно-таки много. Ниже представлены самые основные из них:
- Исправлена ошибка C4.
- Серверы сообщества — исправлено ограничение скорости появления ников SteamID.
- Обновления брандмауэра для защиты от DDOS-атак.
- Безопасная зона строительной базы получила некоторые изменения.
- Новый уникальный макет для 32v32 CONQ и INFCONQ на Sandy Sunset.
- Коллайдеры Destroyed Helicopter будут более точно соответствовать визуальной модели.
- Шкала XP больше не будет видна, когда игрок в нокауте.
- Player Hitbox — улучшено отслеживание попаданий на близких дистанциях. (пронирование - попытка убить)
- На некоторых картах исправлены ошибки и эксплойты.
Напомним, что шутер BattleBit Remastered вышел 15 июня и за это короткое время успел собрать большое количество положительных отзывов. На данный момент цена за игру составляет 690 рублей.
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