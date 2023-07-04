Популярный шутер BattleBit Remastered долгое время подвергался DDoS-атакам, но разработчики смогли их отбить ©

Многопользовательский шутер от первого лица BattleBit Remastered, созданием которого занимаются всего три разработчика, стал главным летним хитом в Steam. За короткий промежуток времени проект набрал огромную аудитории в 50 тысяч активных игроков, что просто не могли проигнорировать завистники. Как признались разработчики, BattleBit Remastered с момента релиза была под постоянными DDoS-атаками, справится с которыми было непростой задачей.

Шутер был под постоянным давлением. Сервера игры испытывали серьезную нагрузку из-за огромного количество активных игроков, к которым добавились постоянные атаки со стороны неизвестных злоумышленников. Конечная цель DDoS-атак остается неизвестной, но они начались сразу после того, как BattleBit Remastered приковала к себе внимание игроков.

По словам разработчиков игры, они специально до сегодняшнего дня не сообщали о DDoS набегах на сервера BattleBit Remastered. Это было сделано для того, чтобы не дать возможность другим злоумышленникам усилить атаки, а также незаметно исправить главные уязвимости серверной защиты. Теперь, уверяют создатели шутера, игра полностью защищена от подобного типа атак и проект станет намного стабильнее обсуживать матчи.