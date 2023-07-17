Разработчики BattleBit Remastered не исключают будущий релиз шутера на консолях ©

Многопользовательский шутер от первого лица BattleBit Remastered, который по игровому процессу сильно напоминает лучшие части Battlefield, стал настоящей летней сенсацией. Инди-проект разошелся тиражом 1,8 миллиона копий и получил внушительное количество активных игроков. Разработчики BattleBit Remastered не собираются останавливаться на достигнутом результате. Команда авторов продолжает совершенствовать проект и задумывается над консольной версией шутера.

После недавнего общения с аудиторией поклонников, разработчики BattleBit Remastered подтвердили, что занимаются пополнением штата сотрудников. Авторы шутера хотят улучшить систему защиты от читеров, чаще выпускать обновления для игры и новый контент, поэтому большая часть полученной прибыли пойдет на расширение оригинальной команды разработчиков. Новые силы хотят потратить на улучшение серверной составляющей BattleBit Remastered и балансировку игрового процесса.

Разработчики BattleBit Remastered не исключают создание консольной версии шутера. Авторы проекта уверены в том, что они в итоге выпустят игру на PlayStation и Xbox, однако перед этим им предстоит еще много работы над совершенствованием ПК-версии.