Создатели BattleBit Remastered поблагодарили пользователей и поделились планами на будущее ©

Авторы уже недавно вышедшего шутера BattleBit Remastered опубликовали целый блог, где выразили огромную благодарность за восторженный прием игры. С момента релиза проект сразу же стал самой продаваемой игрой на платформе Steam, а число одновременных игроков превзошло все ожидания.

Ранний доступ - это только начало, и с вашей помощью мы продолжим улучшать, расширять и оттачивать впечатления от игрового процесса, которые вы получаете сегодня. Мы останемся верными вам и нашему проекту независимо от того, сохранится ли этот уровень популярности, поэтому не беспокойтесь о том, что мы бросим игру.

Команда разработчиков обещает продолжить работу над BattleBit Remastered, независимо от ее популярности, и постоянно совершенствовать и расширять игровой опыт. Кроме того, они объявили о планах на будущее, включая исправление ошибок, введение нового контента и улучшение качества игры. Также сейчас идут разговоры о создании команды, специализирующейся на выявлении читеров, и введение новых игровых режимов и карт.

Помимо всего прочего, SgtOkiDoki показала переработанную версию карты Multu-Islands, которая станет доступна в будущих обновлениях. Команда активно занимается ее созданием, но пока дата выхода неизвестна.