Воксельный шутер BattleBit Remastered в духе Battlefield хорошо стартовал в Steam ©

BattleBit Remastered, многопользовательский шутер от первого лица, поддерживающий до 254 игроков на одном сервере, взял впечатляющий старт. В день запуска количество игроков превысило 31 000 человек, согласно данным Steam. При цене в 690 рублей, первоначально цена была 990 рублей, похоже, многие готовы дать шанс этой блочной игре, похожей на Battlefield.

Одним из выдающихся элементов BattleBit Remastered является ее окружение - почти полностью разрушаемая карта, концепция, названная "леволюцией". Такой подход в дизайне игры способствует высокой частоте кадров в секунду благодаря исчерпывающей оптимизации. Изюминкой этой игры является голосовой чат для разных команд, позволяющий услышать друг друга только если они находятся на близком расстоянии. В игре также заявлен продвинутый неткод, обеспечивающий высокую производительность даже при массовой поддержке игроков на одном сервере.

BattleBit Remastered также обладает широкими возможностями. Она включает в себя разнообразные боевые машины, такие как танки, вертолеты и морские суда, чтобы создать разнообразное и увлекательное поле боя. В дополнение к этому разнообразию игра предлагает более 45 видов оружия, каждый из которых имеет широкие возможности настройки для создания индивидуального боевого опыта.

В игре реализована классическая классовая система, включающая роли штурмовика, медика, инженера, бойца поддержки и разведчика. Каждая роль предоставляет уникальные возможности и стратегии на поле боя, способствуя командной работе и тактическому геймплею. Кроме того, игроки могут наблюдать динамическую смену дня и ночи на более чем 19 стратегически продуманных картах.

Хотя количество игроков в первый день является интересным показателем, будет интересно проследить, как BattleBit Remastered проявит себя в долгосрочной перспективе. Благодаря разнообразию функций и механики игра может предложить что-то уникальное для поклонников жанра многопользовательских FPS. Поскольку игра находится в стадии раннего доступа, можно ожидать дальнейших обновлений и улучшений по мере того, как разработчики будут получать отзывы игроков.