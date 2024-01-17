Ubisoft объявила о возвращении шутера-платформера BattleCore Arena

Французская компания Ubisoft неожиданно решила возродить BattleCore Arena — увлекательный шутер-платформер, выпущенный пять лет назад. В этом многопользовательском проекте игроки берут под свой контроль многофункциональные сферы, а их основной задачей становится уничтожение своих оппонентов любым доступным способом. Разработчики представили тизер проекта и анонсировали скорое техническое тестирование.

Как сообщается, раннюю версию BattleCore Arena смогут оценить ограниченное количество избранных в рамках закрытого бета-теста, который пройдет с 1 по 5 февраля. Однако у каждого желающего есть шанс попасть туда, подтвердив свое участие через официальный сайт игры.

Напомним, оригинальный релиз BattleCore Arena состоялся еще в 2017 году. Проект был доступен игрокам в рамках раннего доступа Steam и в течение двух лет получал контентные обновления, а также различные улучшения. Теперь проект вновь возвращается с значительными переработками механик и другими улучшениями, о которых подробнее расскажут ближе к релизу.