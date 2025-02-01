Ubisoft выпустила BattleCore Arena и сразу анонсировала закрытие серверов

Ubisoft официально выпустила BattleCore Arena — бесплатный PvP-шутер про боевые ядра. Игра находилась в раннем доступе, а теперь получила обновление 1.0. В BattleCore Arena необходимо уничтожать вражеские боевые шары в нескольких режимах.

Одновременно с релизом Ubisoft объявила о закрытии серверов шутера. Теперь игра будет распространяться в формате peer-to-peer. С 1 марта 2025 года общих серверов в BattleCore Arena больше не будет — геймеры будут подключаться напрямую друг к другу в персональных сессиях.

У BattleCore Arena «смешанные отзывы» в Steam. Геймеры ругают игру за скучный и унылый геймплей, а также за отсутствие интересных механик. Сейчас онлайн BattleCore Arena в Steam составляет 1-2 человека. Разработкой шутера про ядра занималась Ubisoft Bordeaux. Можно предположить, что переход на систему peer-to-peer связан с сокращением бюджета компании. Ubisoft продолжает увольнять сотрудников и закрывать студии.