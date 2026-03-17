Battlefield 1 переживает вторую молодость - скидка 95% в Steam вернула тысячи игроков

Несмотря на то что Battlefield 1 скоро исполнится десять лет, игра переживает новый всплеск популярности. В Steam зафиксирован резкий рост онлайна: пиковое число игроков за сутки приблизилось к 20 тысячам. Главная причина — масштабная распродажа. До 19 марта игру можно купить со скидкой 95% (всего за $1,99). Речь идет об издании Revolution, которое включает базовую версию и четыре крупных дополнения.

Многие фанаты по-прежнему называют Battlefield 1 лучшей игрой о Первой мировой войне, восхваляя её атмосферу и аудиовизуальное исполнение. В обсуждениях пользователи отмечают, что проект остается непревзойденным эталоном серии, в то время как более новые части франшизы лишились тех характерных черт, которые так ценили игроки.

Благодаря качественному геймплею и атмосфере Battlefield 1 остается востребованной даже спустя годы, удерживая как ветеранов, так и новичков. Регулярные акции и недавнее внедрение античита поддерживают стабильный интерес к проекту вопреки выходу новых частей. Это дает основания ожидать к десятилетнему юбилею более значимых обновлений, выходящих за рамки стандартных скидок.