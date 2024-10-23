BF1 и другие части серии получили античит на уровне ядра, не позволяющий запускать игры на Linux и Steam Deck

Не так давно мы рассказывали о том, что внезапное внедрение античит-системы в GTA V сломало игру на Steam Deck и, возможно, привело к DDOS-атакам на серверы Rockstar. И вот, в 8-ю годовщину Battlefield 1, компания EA приготовила игрокам аналогичный сюрприз. Вчера вышло обновление, включающее новую функцию безопасности, которая испортила игру многим пользователям.

По сообщениям на Reddit, античит-система на уровне ядра не позволяет играть в игру на компьютерах с Linux и в Steam Deck. При попытке запустить игру появляется следующее сообщение.

Впрочем, здесь стоит отметить, что такой шаг со стороны EA не является чем-то неожиданным. О подобных изменениях компания говорила довольно давно, и такая же участь постигла BF2042 и BF5. Кроме того, сотрудник EA официально подтвердил, что все вышеупомянутые игры не будут работать на OC Linux, поскольку эта система больше не поддерживается.

Стоит также отметить, что, по сообщениям ряда пользователей, после последнего обновления игра также перестала запускаться на Windows 10, так что на этот раз проблема может быть более серьезной, и EA следовало бы обратить на нее более пристальное внимание.