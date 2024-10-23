BF1 и другие части серии получили античит на уровне ядра, не позволяющий запускать игры на Linux и Steam Deck

Не так давно мы рассказывали о том, что внезапное внедрение античит-системы в GTA V сломало игру на Steam Deck и, возможно, привело к DDOS-атакам на серверы Rockstar. И вот, в 8-ю годовщину Battlefield 1, компания EA приготовила игрокам аналогичный сюрприз. Вчера вышло обновление, включающее новую функцию безопасности, которая испортила игру многим пользователям.
По сообщениям на Reddit, античит-система на уровне ядра не позволяет играть в игру на компьютерах с Linux и в Steam Deck. При попытке запустить игру появляется следующее сообщение.
Впрочем, здесь стоит отметить, что такой шаг со стороны EA не является чем-то неожиданным. О подобных изменениях компания говорила довольно давно, и такая же участь постигла BF2042 и BF5. Кроме того, сотрудник EA официально подтвердил, что все вышеупомянутые игры не будут работать на OC Linux, поскольку эта система больше не поддерживается.
Стоит также отметить, что, по сообщениям ряда пользователей, после последнего обновления игра также перестала запускаться на Windows 10, так что на этот раз проблема может быть более серьезной, и EA следовало бы обратить на нее более пристальное внимание.
А зачем их запускать на деке? Сюжетки все трешовые, а в онлайн играть на нем невозможно
У BF1 сюжетка топ. Там можно и слезу пустить, истории ведь на реальных событиях, а не просто придуманы.
Ага, просто набор шизо кампаний, которые никак с друг другом не связаны. Ну хоть не зэк, который грабил ОДИН И ТОТ ЖЕ банк 3 раза🤣 Наверно это тоже основано на реальных событиях было, да?🤣
не, ну стартовый спич там хороший про то, что за каждым оружием стоит человек
А разве картинку с дека нельзя вывести на тв?
Можно, только зачем играть на минималках с просадками и низким разрешением и высокой задержкой? Еще и мышь с клавой подключать. Можно просто играть на ПК
Да пофиг, главное чтобы сюжетка работала, на деке в онлайне делать нечего
Хз, зачем издатели просто ухудшают свои игры
выстрел себе в ногу. надеюсь хакеры перепакуют ядро линукса чтоб оно выдавало себя за виндовса или доработают рекакт ос. пек-пек
через 20 лет получится)))
онлайн наверно уже закроется, без друзей будет грусно в нее играть.