Bustafield 2 превращает Battlefield 2 в масштабный шутер в мире GTA San Andreas

Энтузиаст из Индонезии под ником MOD Company привлек внимание игрового сообщества своей глобальной модификацией для классического шутера Battlefield 2. Проект под названием Bustafield 2 HoodLine полностью меняет визуальный стиль игры и переносит масштабные военные действия с участием тяжелой техники на улицы Лос-Сантоса из культовой Grand Theft Auto San Andreas.

В Bustafield 2 игроки получают доступ к полноценному арсеналу и транспорту, включая танки, бронемашины и вертолеты, однако сражения разворачиваются в узнаваемых городских декорациях. Геймплей сочетает в себе привычную командную тактику с захватом контрольных точек и атмосферу уличных разборок. Пользователи могут вступать в отряды и выбирать различные роли, такие как медик или инженер, участвуя в перестрелках между враждующими группировками.

На текущий момент модификация включает в себя 10 карт, основанных на районах Сан-Андреаса. Из-за технических ограничений старого движка Refractor 2 на каждой локации могут сражаться только 2 фракции одновременно. Среди доступных игровых режимов представлены классические Захват и Штурм.

Хотя релиз первой версии мода состоялся еще в прошлом году, проект начал активно набирать популярность только сейчас благодаря вниманию в социальных сетях. Автор продолжает поддержку своего творения и уже анонсировал следующее обновление. В нем планируется добавить окрестности Блуберри с поддержкой до 64 игроков, новые цвета для ленты убийств и улучшенные шрифты высокого разрешения.