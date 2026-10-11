Энтузиаст воссоздал исходный код Battlefield 2 после 8 лет обратной разработки

Энтузиаст под псевдонимом LifeCoder представил проект OpenBF2, представляющий собой воссозданный с нуля исходный код сетевого шутера Battlefield 2, выпущенного компаниями Electronic Arts и DICE в 2005 году. На декомпиляцию и обратную разработку игры ушло около 8 лет кропотливой работы. Главной целью масштабной инициативы стало обеспечение полной совместимости со всеми существующими клиентами, серверами и модификациями.

В опубликованной видеодемонстрации разработчик показал работоспособность выделенного сервера, который уже сейчас компилируется как 64-битное приложение для Windows. Клиентская часть пока функционирует в 32-битном режиме, однако автор планирует добавить поддержку 64 бит, а также выпустить нативные версии для систем Linux и macOS. Это позволит запускать шутер на современных платформах напрямую без костылей и прослоек совместимости. Во время демонстрации клиент успешно подключился к серверу через фанатский сервис BF2Hub, после чего были показаны выбор экипировки, полет на боевом истребителе и стабильная работа сетевой физики.

Этот исходный код представляет собой наиболее полную версию Battlefield 2, которая полностью собирается в исполняемый файл и на 100 процентов совместима с существующими модификациями, дополнением Special Forces, другими серверами и клиентами.

- LifeCoder, разработчик проекта OpenBF2

Одним из важнейших технических решений стал полный отказ от встроенного античита PunkBuster, который был окончательно вырезан из проекта. Программа много лет вызывала нарекания игроков из-за постоянных ложных срабатываний и несовместимости со свежими версиями операционных систем. Вместо устаревшего защитного модуля декомпиляция позволит напрямую устранить критические сетевые уязвимости и давние эксплойты движка, а в будущем внедрить адекватную систему защиты от нечестной игры. Кроме того, ведется работа над созданием обновленного редактора карт Battlefield 2 Editor.

Показ проекта вызвал бурную реакцию и подозрения в использовании генеративных нейросетей для воссоздания бинарников. Создатель OpenBF2 оперативно опроверг домыслы о том, что работа была выполнена автоматически. Анализ исполняемых файлов в дизассемблере IDA Pro начался задолго до появления современных больших языковых моделей, а ассистенты вроде Claude и Codex применялись исключительно в роли вспомогательного инструмента для ускорения написания вспомогательных процедур.

Проект OpenBF2 не создан искусственным интеллектом. Реверс-инжиниринг Battlefield 2 начался около 8 лет назад, задолго до появления современных больших языковых моделей. Игра анализировалась в IDA Pro, а ее системы воссоздавались на базе этой практической работы. Нейросети выступают лишь одним из вспомогательных инструментов в разработке, а не автором проекта.

- LifeCoder, разработчик проекта OpenBF2

Открытие исходного кода сулит масштабный прорыв для сообщества создателей глобальных модификаций. Разработчики культовых проектов уровня Project Reality и Forgotten Hope 2 годами вели борьбу с жесткими ограничениями устаревшего движка Refractor 2. С появлением полноценной открытой базы мододелы получат доступ к открытому коду искусственного интеллекта для создания умных ботов, смогут снять лимиты по выделению оперативной памяти, добавить широкоформатный интерфейс и улучшить регистрацию попаданий.

Публикация исходников состоится в репозитории на сервисе GitHub под лицензией GPLv3 наряду с готовыми сборками с функцией автоматического обновления. До устранения критических сетевых дыр и полировки игрового процесса код остается приватным, а доступ к нему предоставлен лишь доверенным авторам фанатских модификаций.