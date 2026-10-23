Энтузиасты запустили открытую реконструкцию движка Battlefield 2 в проекте OpenBF2

Группа разработчиков и специалистов по обратной инженерии запустила проект OpenBF2, нацеленный на полное восстановление движка сетевого шутера Battlefield 2 версии 1.50. Исходный код создается на основе анализа оригинальных исполняемых файлов для Windows и Linux. Проект распространяется под свободной лицензией GPL-3.0 и призван вернуть классический боевик на современные операционные системы в первозданном виде.

Цель проекта - создать стабильный и защищенный выделенный сервер, современный клиент для актуальных операционных систем и полноценный редактор. Реконструкция должна быть неотличима от оригинального релиза и сохранять все его особенности.

- Маттиас Хосте, ведущий разработчик OpenBF2

Авторы делают ставку на полную совместимость с оригинальными ресурсами. Реконструированный движок создается так, чтобы игроки могли использовать существующие карты, анимации, пользовательские модификации и подключаться к серверам по классическому сетевому протоколу. При этом серверная часть получит нативную поддержку 64-битных систем на базе Windows и Linux, что избавит сетевые баталии от давних ограничений по оперативной памяти.

Основным языком проекта выступает C++, на который приходится свыше 95% кодовой базы репозитория. Разработка ведется по строгим правилам: участники обязаны подтверждать каждую функцию через дизассемблеры IDA Pro или Ghidra, сверяя таблицы виртуальных методов, размеры структур и инструкции оригинальных библиотек. Правила строго запрещают заполнять неизвестные участки кода догадками или пустыми заглушками, а все предлагаемые изменения проходят обязательную ручную проверку авторами.

В ходе восстановления разработчики попутно избавляются от устаревших костылей середины 2000-х годов, включая менеджеры памяти Memory.dll и библиотеки MSVCR71. Команда уже восстановила логику клиентских звуков оружия, наладила работу интерфейса SwiffPlayer, устранив вечные зависания меню при отключении от матча, и исправила ошибку с повторным освобождением буферов дорог, которая в релизной версии приводила к вылетам.

Серьезной модернизации подвергся и встроенный редактор уровней. Его интерфейс перевели на библиотеку Dear ImGui с манипуляторами ImGuizmo, добавив инструменты настройки интерфейса и генерации карт освещения. Кроме того, в редакторе появилась система безопасного сохранения уровней с автоматическим созданием резервных копий перед перезаписью файлов, что предотвращает повреждение пользовательских проектов при случайных сбоях.

Для выделенных серверов создатели внедрили консольную подсистему openbf2, позволяющую администраторам безопасно подгружать нативные плагины без риска исполнения вредоносного кода через скрипты сторонних карт. Исходный код проекта открыт для всех желающих на GitHub, а для локальной сборки тестового клиента требуется компилятор MSVC и пакет DirectX 9 SDK.