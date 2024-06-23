Мод Project Reality для Battlefield 2 получил крупное обновление с новыми фракциями

Команда моддеров Project Reality поддерживает свой мод для Battlefield 2 уже почти двадцать лет. И вчера команда выпустила для него новое крупное обновление.

Для тех, кто не знает, Project Reality — это мод для Battlefield 2, который делает игру более реалистичной и фокусируется на командной работе. Почти все в игре было изменено, чтобы больше походить на реальную жизнь. Например, поведение пуль, урон, точность теперь соответствуют реальному оружию. Это означает, что игрокам нужно работать вместе и использовать настоящую тактику боя, чтобы добиться успеха.

Интересно, что многие люди, похоже, играют в этот мод. Команда заявила, что Project Reality превысил 1000 одновременных онлайн-игроков в 2024 году. За последние четыре года в Project Reality сыграло более 320 000 игроков, в том числе более 80 000 новых игроков в 2024 году.

Project Reality: Battlefield 2 версии 1.8 добавляет в игру шесть новых фракций. Это: Советские войска WW2 1941-42, Советские войска WW2 1944-45, Немецкие войска WW2 1941-42, Русские 1990-х, Ополчение 1990-х и Чеченцы 1990-х. Кроме того, в игру добавлено 10 новых карт и новые транспортные средства, комплекты и значки меню.

Желающие могут скачать последнюю версию мода по этой ссылке. Ниже вы также можете найти трейлер к нему. Этот трейлер демонстрирует его основные особенности, поэтому обязательно посмотрите его.