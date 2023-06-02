5 сезон Battlefield 2042 "Новый рассвет" стартует 7 июня ©

DICE объявила, что обновление 5.0 для Battlefield 2042 выйдет 7 июня, и поделилась полным описанием патча. Согласно журналу изменений, новый патч содержит ряд QoL-улучшений, а также добавляет новую карту, оружие и гаджеты.



Что касается QoL-улучшений, DICE заявила, что в пятом сезоне будет адаптировано оружие Убежища для использования с навесным оборудованием All-Out Warfare в течение 5-го сезона.



Кроме того, команда переработала экипировку техники, чтобы четко определить их боевые роли. Команда также внесла коррективы в движение камеры при спринте. Кроме того, DICE добавила новую настройку поля зрения Aim Down Sight.

Полные примечания к патчу доступны здесь.