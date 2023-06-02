Battlefield 2042 19.11.2021
4.7 470 оценок

5 сезон Battlefield 2042 "Новый рассвет" стартует 7 июня

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Procy_on
Новости

DICE объявила, что обновление 5.0 для Battlefield 2042 выйдет 7 июня, и поделилась полным описанием патча. Согласно журналу изменений, новый патч содержит ряд QoL-улучшений, а также добавляет новую карту, оружие и гаджеты.

Что касается QoL-улучшений, DICE заявила, что в пятом сезоне будет адаптировано оружие Убежища для использования с навесным оборудованием All-Out Warfare в течение 5-го сезона.

Кроме того, команда переработала экипировку техники, чтобы четко определить их боевые роли. Команда также внесла коррективы в движение камеры при спринте. Кроме того, DICE добавила новую настройку поля зрения Aim Down Sight.

Полные примечания к патчу доступны здесь.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Den1sDzen

Этот труп уже не спасти. Как ни зайду в нее играть, через час выворачивает от нее.

-3
OnlyWatch

Эту игру уже спасли, по сравнению с релизом, игра изменилась очень сильно. Разработчики не забили на нее и изменили все карты, пофиксили все лаги и баги, и даже вернули систему классов. Так что этот коммент твой неуместен вообще.

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