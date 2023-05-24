Авторы Battlefield 2042 рассказали про предстоящую переработку транспортных средств ©

EA и DICE поделились новыми подробностями о предстоящем пятом сезоне Battlefield 2042, и если вы чувствуете, что транспортные средства в настоящее время немного "не то", то, похоже, обе студии согласны с вами. Изменения в снаряжении транспортных средств станут важной частью пятого сезона, а их роли будут более четко определены.

В последних заметках разработчиков Battlefield 2042 (которые, по словам EA и DICE, станут последними перед выходом пятого сезона) мы получаем представление о том, что изменится в мире транспортных средств. Наборы снаряжения будут меняться как для того, чтобы помочь вам понять, что должно делать транспортное средство, так и для того, чтобы помочь вам справиться с ним, если вы столкнетесь с ним на вражеской стороне.

Одно большое изменение касается оружия взрывного действия. DICE говорит, что такой тип вооружения стал слишком распространен, и даже транспортные средства выходят на арену вооруженными до зубов таким оружием. Это одна из причин изменений в снаряжении: не каждое транспортное средство будет иметь доступ к оружию взрывного действия, поэтому вам придется принимать более стратегические решения о том, на каком транспортном средстве отправиться в бой.

Первой машиной, о которой рассказывается в новых заметках, является LATV4 Recon, которая получит противопехотное оружие вместо имеющихся. EBAA Wildcat будет больше ориентирован на противовоздушную роль с добавлением 35-мм сдвоенных пушек AA, а M5C Bolte получит более тяжелое взрывное вооружение с улучшенной устойчивостью к снарядам, чтобы выполнять свою предполагаемую роль в качестве машины для нанесения ударов.

Среди других улучшений — автомобильные тепловизионные прицелы в качестве дополнительной опции, а также улучшения реактивного отклика и управления камерой. Конечно, в Battlefield 2042 Season 5, который, по словам EA и DICE, "уже не за горами", будет еще много чего интересного. Остается надеяться, что вскоре мы получим более конкретные даты.

Battlefield 2042 доступна прямо сейчас на ПК, PlayStation и Xbox. Когда игра только вышла, ее приняли довольно бурно, и она до сих пор имеет общий рейтинг "В основном отрицательный" на Steam. Несмотря на недовольство игроков, компания-разработчик DICE заявляет, что она привержена Battlefield 2042 и у нее "нет времени" работать над другими проектами. Остается надеяться, что команде все же удастся