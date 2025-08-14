Battlefield 2042 может получить масштабное обновление: новые карты, оружие и техника

Датамайнер temporyal обнаружил в файлах Battlefield 2042 признаки крупного контентного обновления, которое может стать последним для шутера. Среди свежих находок — новая карта Iwo Jima, несколько видов оружия, включая The Prototype («Riverdweller»), KFS2000 и GM6 Lynx, а также техника из прошлых частей серии: A-10 Warthog и SU-25TM Frogfoot.
Кроме того, в игре появится тематическая косметика Pax Armata, вдохновлённая сюжетом Battlefield 6. Последнее обновление 8.9 вышло в июне, но новый контент обещает серьёзно расширить возможности шутера.
Пока фанаты ждут обновления, стартует второе открытое бета-тестирование Battlefield 6, чьё полноценное появление на PC, PS5 и Xbox Series ожидается 10 октября. Steam-версии уже показывают стабильный рост популярности.
Это тип в догонку?
Прогрев, чтобы и эту купили.
Хотя делать в ней абсолютно нечего, одни читаки
как раз нет в 6 защёл там прям тонна в 5 так же - а вот в 2042 не так они есть но терпимо
Вот буквально только что отыграл мат и у нас бегал чел со скайпом и выносил всех
Может получить, а может и не получитть, а может пусть идут в одно место эти инсайдеры...
Ты вали.
Можно и последний мини бп запустить уровней на 30, хотя на кастомизацию этой батлы без слез не взглянешь, а они ее еще умудряются за деньги продавать
ДА НУ ЗА 600 РУБ ПОКУПАЛ
Я про донатные скины а не игру саму
легко без доната - костюмы накуй не нужны
Ф2000? Сразу бы такое оружие в пул, а не под конец.
Купил игру по максимальной скидке. В итоге, спустя 15 минут вернул эти копейки обратно. Честно, я фиг знает что с этой игрой, но при хорошем пинге меня просто в стороны шатало, урон не проходил, будто я из Африки подключился)
Мда...
Да, в точности моя реакция в тот момент.
Ну, если ты из ВСЖ, тут не особо удивительно это.
Для подстраховки выпустят, а там будет что будет.
На.. Зачем?