Battlefield 2042 может получить масштабное обновление: новые карты, оружие и техника

Датамайнер temporyal обнаружил в файлах Battlefield 2042 признаки крупного контентного обновления, которое может стать последним для шутера. Среди свежих находок — новая карта Iwo Jima, несколько видов оружия, включая The Prototype («Riverdweller»), KFS2000 и GM6 Lynx, а также техника из прошлых частей серии: A-10 Warthog и SU-25TM Frogfoot.

Кроме того, в игре появится тематическая косметика Pax Armata, вдохновлённая сюжетом Battlefield 6. Последнее обновление 8.9 вышло в июне, но новый контент обещает серьёзно расширить возможности шутера.

Пока фанаты ждут обновления, стартует второе открытое бета-тестирование Battlefield 6, чьё полноценное появление на PC, PS5 и Xbox Series ожидается 10 октября. Steam-версии уже показывают стабильный рост популярности.