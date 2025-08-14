ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 2042 19.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.4 745 оценок

Battlefield 2042 может получить масштабное обновление: новые карты, оружие и техника

butcher69 butcher69

Датамайнер temporyal обнаружил в файлах Battlefield 2042 признаки крупного контентного обновления, которое может стать последним для шутера. Среди свежих находок — новая карта Iwo Jima, несколько видов оружия, включая The Prototype («Riverdweller»), KFS2000 и GM6 Lynx, а также техника из прошлых частей серии: A-10 Warthog и SU-25TM Frogfoot.

Кроме того, в игре появится тематическая косметика Pax Armata, вдохновлённая сюжетом Battlefield 6. Последнее обновление 8.9 вышло в июне, но новый контент обещает серьёзно расширить возможности шутера.

Пока фанаты ждут обновления, стартует второе открытое бета-тестирование Battlefield 6, чьё полноценное появление на PC, PS5 и Xbox Series ожидается 10 октября. Steam-версии уже показывают стабильный рост популярности.

Комментарии: 18
VELENA-RU

Это тип в догонку?

4
sapov

Прогрев, чтобы и эту купили.

Хотя делать в ней абсолютно нечего, одни читаки

2
jax baron sapov

как раз нет в 6 защёл там прям тонна в 5 так же - а вот в 2042 не так они есть но терпимо

sapov jax baron

Вот буквально только что отыграл мат и у нас бегал чел со скайпом и выносил всех

Syxoff

Может получить, а может и не получитть, а может пусть идут в одно место эти инсайдеры...

4
DemonXL1440

Ты вали.

Kamishini1993

Можно и последний мини бп запустить уровней на 30, хотя на кастомизацию этой батлы без слез не взглянешь, а они ее еще умудряются за деньги продавать

1
jax baron

ДА НУ ЗА 600 РУБ ПОКУПАЛ

Kamishini1993 jax baron

Я про донатные скины а не игру саму

jax baron Kamishini1993

легко без доната - костюмы накуй не нужны

deathrocketandme
KFS2000

Ф2000? Сразу бы такое оружие в пул, а не под конец.

1
JustA_NiceGuy

Купил игру по максимальной скидке. В итоге, спустя 15 минут вернул эти копейки обратно. Честно, я фиг знает что с этой игрой, но при хорошем пинге меня просто в стороны шатало, урон не проходил, будто я из Африки подключился)

1
DemonXL1440

Мда...

JustA_NiceGuy DemonXL1440

Да, в точности моя реакция в тот момент.

OakSorcerer

Ну, если ты из ВСЖ, тут не особо удивительно это.

Egik81

Для подстраховки выпустят, а там будет что будет.

In_live

На.. Зачем?