Battlefield 2042 получила неожиданное контентное обновление с новой картой, оружием и наградами для Battlefield 6

Electronic Arts выпустила крупное обновление 9.2 для Battlefield 2042, которое заметно оживит шутер перед выходом следующей части серии. Главным событием стало возвращение культовой карты «Иводзима» — знакомой по прошлым играм Battlefield. На этот раз локация получила активный вулкан, масштабные высадки с моря и расширенную территорию с бункерами и траншеями размером 700 на 200 метров.

Обновление принесло и новое оружие: в арсенале теперь есть штурмовая винтовка KFS2000 и снайперская винтовка Lynx. Кроме того, игроки получили доступ к штурмовым самолётам A-10 Warthog и Су-25ТМ «Грач», способным эффективно бороться с наземной техникой.

С 18 августа по 7 октября действует бесплатный боевой пропуск на 60 уровней. Он включает свыше 50 предметов, вдохновлённых предыдущими частями Battlefield, а также 30 эксклюзивных бонусов для будущей Battlefield 6. Их можно получить на определённых уровнях, включая 6-й, 19-й и финальный, 60-й.

Не обошлось и без временных мероприятий: с 2 по 30 сентября пройдёт событие «Лучшее из Portal», где каждые 48 часов будут меняться режимы, взятые из архива всей серии.

Стоит напомнить, что недавно завершилось открытое бета-тестирование Battlefield 6, собравшее более 520 тысяч игроков одновременно только в Steam. Полноценный релиз нового шутера состоится 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.