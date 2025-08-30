Battlefield 2042 смогла превзойти Black Ops 6 и Warzone по количеству активных игроков в Steam

Battlefield 2042 — самая критикуемая и, вероятно, самая большая неудача в серии Battlefield, созданной DICE за долгое время. Ее проблемный запуск и негативный прием стали основными причинами, по которым EA наняла Винса Замплу, «отца» серии Call of Duty, для надзора за разработкой грядущего Battlefield 6. Смена руководства, новые решения и свежий взгляд на работу DICE оказались мудрым шагом.
Бета-версия Battlefield 6 привлекла миллионы игроков и получила всеобщее признание, вызвав новый интерес ко всей серии. Более того, так называемый «провал» 2042 сейчас переживает свое неожиданное возрождение. Согласно статистике Steam, по числу одновременных игроков игра в последнее время превысила Call of Duty, включая как многопользовательский режим Black Ops 6, так и Warzone.
Всего за последние 24 часа количество одновременно играющих в Battlefield 2042 выросло до 74 280 человек, по сравнению с 66 239 в Call of Duty. В этих цифрах даже не учтены платформы Battle.net, Xbox или PlayStation, а это значит, что реальная разница может быть еще больше.
Два года назад мало кто мог предсказать такой поворот событий — доказательство того, что иногда достаточно нового направления, чтобы вдохнуть новую жизнь в франшизу.
Буквально заставить играть в игру , ради плюшек для след. части... Ну такой себе успех
Никто не заставляет. Просто скидка 95%.
НЕ заставляют , это если бы эти плюшки давали например за участие в бете тесте, а так , чтобы их получить , надо играть в эту часть и где тут не заставляют ?
Ну и нахер эти "плюшки" впёрлись??? Они не дают превосходства, просто визуал.....
да это просто я купил в начале августа, и вот статистика накрутилась.
В COD явно больше играют. Один лишь BattleNet содержит огромную базу активных игроков.
Не забывай за EA App, там тоже может часть игроков играть, но тут говорится за Steam, а это показатель, так как других нет
плюс еще люди с гейпаса
какое возрождение?! болванчики тупо за значки для B6 набежали. это разовый всплеск
С такой скидкой не удивительно
Причём тут скидка на БФ 2042, когда Варзона бесплатная?
Во-первых плюшки для шестерки, во-вторых-цена. Будь недавние части колды по цене шевухи, и в них бы онлайн подскочил
Вроде Warzone и CoD считается за один онлайн?
Так вот, Warzone бесплатная
Не всем любителям шутеров нравится формат королевской битвы
Потому, что батла лучше, чем этот помойный конвейер колдовский.
Батла всегда давала в рот колде, просто со времен 4й части ее стали сливать в унитаз. Хорошо что до конца не слили. Назначили нужных людей и спасли серию.
Это точно 😀
батла не разу не превзошла код по продажам
Продажи кода обеспечины консолями, консоли в шутерах я вообще не признаю и презираю. Плевать на продажи гемплей у батлы лучше в разы. В коде как бегали на мини картах так и бегают, в батле есть масштаб и эпик.
Автор статьи изучите вопрос досконально. BF2042 была мертва долгое время, пока не появился BF6 на фоне, где хитрым спосособом придумали как перегнать аудиторию в мертвую игру, делав ограниченный по времени батл-пасс, где доступны скины которые перенесуться в BF6. Причём батл-пасс растянут до релиза BF6, так что просто нафармить не получится, нужно играть долгое время, а так же купить его позже. По сути скины предоставляемые в 2042 экслюзивны, и и больше их никогда не получить. От чего народ скрипя зубы пошли в 2042 создавать сервера для фарма батл-пасса где народ тупо юзает макрос, и стреляют воздух, либо летают на вертолётах. Так что сомнительный показатель, и сравнение с COD.
Поигрываю сейчас и похоже игру сильно подтянули, если закрыть глаза на пососный геймдизайн со специалистами. До этого играл в бету до релиза и в сравнении с пятеркой игралась она очень помойно.