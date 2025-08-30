Battlefield 2042 смогла превзойти Black Ops 6 и Warzone по количеству активных игроков в в Steam

Battlefield 2042 — самая критикуемая и, вероятно, самая большая неудача в серии Battlefield, созданной DICE за долгое время. Ее проблемный запуск и негативный прием стали основными причинами, по которым EA наняла Винса Замплу, «отца» серии Call of Duty, для надзора за разработкой грядущего Battlefield 6. Смена руководства, новые решения и свежий взгляд на работу DICE оказались мудрым шагом.

Бета-версия Battlefield 6 привлекла миллионы игроков и получила всеобщее признание, вызвав новый интерес ко всей серии. Более того, так называемый «провал» 2042 сейчас переживает свое неожиданное возрождение. Согласно статистике Steam, по числу одновременных игроков игра в последнее время превысила Call of Duty, включая как многопользовательский режим Black Ops 6, так и Warzone.

Всего за последние 24 часа количество одновременно играющих в Battlefield 2042 выросло до 74 280 человек, по сравнению с 66 239 в Call of Duty. В этих цифрах даже не учтены платформы Battle.net, Xbox или PlayStation, а это значит, что реальная разница может быть еще больше.

Два года назад мало кто мог предсказать такой поворот событий — доказательство того, что иногда достаточно нового направления, чтобы вдохнуть новую жизнь в франшизу.