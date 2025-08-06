Battlefield 2042 тонет в негативе - игроки возмущены требованием копаться в BIOS ради запуска игры

Battlefield 2042 вновь оказалась в центре скандала. За первые дни августа игра получила более 600 отрицательных отзывов в Steam — и всё из-за одного технического нововведения. С конца мая, с выходом патча 8.8.0, для запуска шутера на ПК стало обязательным включение функции Secure Boot. Это требование вызвало шквал негодования со стороны игроков.
EA объяснила, что активация Secure Boot необходима для борьбы с читерами, использующими уязвимости на уровне загрузки Windows. Без включённой функции Battlefield 2042 попросту отказывается запускаться.
Но многие пользователи считают это требование чрезмерным. Их возмущает необходимость лезть в BIOS, менять системные настройки и рисковать стабильностью ПК. Некоторые признаются, что никогда не сталкивались с подобным и боятся что-то испортить.
Негативные комментарии поступают на разных языках — от английского до китайского. Игроки недовольны тем, что вместо удобного игрового процесса им приходится решать технические задачи.
Примечательно, что такая же система защиты будет использоваться и в грядущей Battlefield 6.
Хочешь играть на ПК? страдай.
Страдают только отъявленные тупари.. ну и конечно владельцы айфончиков )))
Другой аудитории у BF видимо не осталось.
А под постами об айфончиках страдают обычно только пользователи андроид.
Не вижу никаких трудностей, чтоб ее включить.
тоже не понимаю этого нытья.
т.е. они копались отключали эту функцию при установке винды, потом забыли включить и злятся?
С чего ты взял, что они отключали эту функцию во время установки винды? У меня винда стоит 7 лет, и я никогда не включал secure boot, и не отключал тоже. Вчера вот пришлось это первый раз сделать, чтобы поиграть в бетку bf6.
Что ты несешь? Не думал что на большинстве плат она по умолчанию выключена?
так её и надо включать для игры вообще то, а при установке винды отключать, а вообще биос обновляйте до последней версии и будет вам счастье
Это против читеров-то хоть помогает?
Думаю, там цена ещё неплохо будет помогать)
Отлично. Может на этот бред , массовое волнение как то повлияет?
Шестёрка уже в топе продаж, ни на чё это не повлияет
Согласен, но надежда есть.
вот какое будет разочарование когда узнают что секьюрити бут требуется и для 6
Не ну они правы, денег она не мало стоит, что бы её ещё и доробатывать самому.
Ну для тех, кто не шарит, действительно морока та еще.
Жду, когда будет новость "игроки возмущены требованием копаться в интернете, чтобы найти и поставить стим, чтобы скачать игру" или "игроки возмущены требованием установки windows, чтобы поиграть в игру, некоторые никогда с этим не сталкивались". Совсем отупели уже
Боже, по дэфолту ведь всё включено, это ведь имеется в виду за UEFI?