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Battlefield 2042 19.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.4 742 оценки

Battlefield 2042 тонет в негативе - игроки возмущены требованием копаться в BIOS ради запуска игры

butcher69 butcher69

Battlefield 2042 вновь оказалась в центре скандала. За первые дни августа игра получила более 600 отрицательных отзывов в Steam — и всё из-за одного технического нововведения. С конца мая, с выходом патча 8.8.0, для запуска шутера на ПК стало обязательным включение функции Secure Boot. Это требование вызвало шквал негодования со стороны игроков.

Гайд по Безопасной загрузке в Battlefield 6: проверка параметров ПК и включение Secure Boot

EA объяснила, что активация Secure Boot необходима для борьбы с читерами, использующими уязвимости на уровне загрузки Windows. Без включённой функции Battlefield 2042 попросту отказывается запускаться.

Но многие пользователи считают это требование чрезмерным. Их возмущает необходимость лезть в BIOS, менять системные настройки и рисковать стабильностью ПК. Некоторые признаются, что никогда не сталкивались с подобным и боятся что-то испортить.

Негативные комментарии поступают на разных языках — от английского до китайского. Игроки недовольны тем, что вместо удобного игрового процесса им приходится решать технические задачи.

Примечательно, что такая же система защиты будет использоваться и в грядущей Battlefield 6.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Рикочико

Хочешь играть на ПК? страдай.

11
RusLAN_74

Страдают только отъявленные тупари.. ну и конечно владельцы айфончиков )))

5
Рикочико RusLAN_74

Другой аудитории у BF видимо не осталось.
А под постами об айфончиках страдают обычно только пользователи андроид.

5
Алан Битаров

Не вижу никаких трудностей, чтоб ее включить.

6
witcher1108

тоже не понимаю этого нытья.

Юрий Пенкин

т.е. они копались отключали эту функцию при установке винды, потом забыли включить и злятся?

5
clarkkent

С чего ты взял, что они отключали эту функцию во время установки винды? У меня винда стоит 7 лет, и я никогда не включал secure boot, и не отключал тоже. Вчера вот пришлось это первый раз сделать, чтобы поиграть в бетку bf6.

2
Agentdead

Что ты несешь? Не думал что на большинстве плат она по умолчанию выключена?

2
Юрий Пенкин Agentdead

так её и надо включать для игры вообще то, а при установке винды отключать, а вообще биос обновляйте до последней версии и будет вам счастье

2
DezkQ
Но многие пользователи считают это требование чрезмерным. Их возмущает необходимость лезть в BIOS, менять системные настройки и рисковать стабильностью ПК
3
smallhell

Это против читеров-то хоть помогает?

2
clarkkent

Думаю, там цена ещё неплохо будет помогать)

1
askazanov

Отлично. Может на этот бред , массовое волнение как то повлияет?

1
создатель русского репа

Шестёрка уже в топе продаж, ни на чё это не повлияет

1
askazanov создатель русского репа

Согласен, но надежда есть.

1
Lelik_mc_kawai создатель русского репа

вот какое будет разочарование когда узнают что секьюрити бут требуется и для 6

askazanov

Не ну они правы, денег она не мало стоит, что бы её ещё и доробатывать самому.

1
Winct

Ну для тех, кто не шарит, действительно морока та еще.

1
NatanieLzZ
Battlefield 2042 тонет в негативе - игроки возмущены требованием копаться в BIOS ради запуска игры

Жду, когда будет новость "игроки возмущены требованием копаться в интернете, чтобы найти и поставить стим, чтобы скачать игру" или "игроки возмущены требованием установки windows, чтобы поиграть в игру, некоторые никогда с этим не сталкивались". Совсем отупели уже

1
fcn_maks

Боже, по дэфолту ведь всё включено, это ведь имеется в виду за UEFI?