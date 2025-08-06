Battlefield 2042 тонет в негативе - игроки возмущены требованием копаться в BIOS ради запуска игры

Battlefield 2042 вновь оказалась в центре скандала. За первые дни августа игра получила более 600 отрицательных отзывов в Steam — и всё из-за одного технического нововведения. С конца мая, с выходом патча 8.8.0, для запуска шутера на ПК стало обязательным включение функции Secure Boot. Это требование вызвало шквал негодования со стороны игроков.

EA объяснила, что активация Secure Boot необходима для борьбы с читерами, использующими уязвимости на уровне загрузки Windows. Без включённой функции Battlefield 2042 попросту отказывается запускаться.

Но многие пользователи считают это требование чрезмерным. Их возмущает необходимость лезть в BIOS, менять системные настройки и рисковать стабильностью ПК. Некоторые признаются, что никогда не сталкивались с подобным и боятся что-то испортить.

Негативные комментарии поступают на разных языках — от английского до китайского. Игроки недовольны тем, что вместо удобного игрового процесса им приходится решать технические задачи.

Примечательно, что такая же система защиты будет использоваться и в грядущей Battlefield 6.