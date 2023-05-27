Бывший разработчик DICE заявляет, что Battlefield 2042 "не имела ни малейшего шанса стать отличной" на старте

Хотя Battlefield 2042, возможно, сейчас находится в хорошем состоянии, так было не всегда. Когда игра вышла на рынок 6 октября 2021 года, ее упрекали за ошибки, отсутствие контента и то, что специалисты слишком сильно отклонились от концепции Battlefield.
В своем твиттере бывший старший инженер-программист DICE (а ныне старший инженер-технолог Epic Games) Йоаким Бодин отметил, что у игры "не было шансов" стать отличной на старте.
У этой игры было много итераций, и сроки ее выхода никогда особо не менялись, поэтому у нее не было шансов стать отличной на старте.
Тем не менее, я горжусь тем, что упорно добивался того, чтобы в этой игре был полноценный кросс-плей, прогрессия и (в основном) коммерция. Ее онлайновые системы сослужат хорошую службу будущим играм.
На самом деле, этот твит был посвящен продолжающейся моральной поддержке разработчиков The Lord of the Rings: Gollum, чтобы показать, что у любой студии есть взлеты и падения, и унывать по этому поводу не стоит.
Восхищает эта фигня,люди сделали свою работу как истинные "шоколатье",а их все поддерживают,успокаивают и по головке гладят, а так всем можно или только толерантным твиттерным радужным обитателям? По вине хирурга окочурится пациент - понять и простить. Сложилась многоэтажка из-за просчетов в проектировании архитектора - с кем не бывает. Круизный судно вместе с пассажирами ищет пиратские сокровища среди рифов - у капитана просто день не задался. Красота,не иначе.
Даунятам даже понятно, что dice это далеко не та контора, которая может держать высочайшую планку качества от игры к игре.
Генерал очевидность
Скорее уж адмирал ясен .уй