Бывший разработчик DICE заявляет, что Battlefield 2042 "не имела ни малейшего шанса стать отличной" на старте ©

Хотя Battlefield 2042, возможно, сейчас находится в хорошем состоянии, так было не всегда. Когда игра вышла на рынок 6 октября 2021 года, ее упрекали за ошибки, отсутствие контента и то, что специалисты слишком сильно отклонились от концепции Battlefield.



В своем твиттере бывший старший инженер-программист DICE (а ныне старший инженер-технолог Epic Games) Йоаким Бодин отметил, что у игры "не было шансов" стать отличной на старте.

У этой игры было много итераций, и сроки ее выхода никогда особо не менялись, поэтому у нее не было шансов стать отличной на старте.



Тем не менее, я горжусь тем, что упорно добивался того, чтобы в этой игре был полноценный кросс-плей, прогрессия и (в основном) коммерция. Ее онлайновые системы сослужат хорошую службу будущим играм.

На самом деле, этот твит был посвящен продолжающейся моральной поддержке разработчиков The Lord of the Rings: Gollum, чтобы показать, что у любой студии есть взлеты и падения, и унывать по этому поводу не стоит.