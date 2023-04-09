Battlefield 2042 19.11.2021
4.7 450 оценок

Чат для разных команд в Battlefield 2042 появится на следующей неделе

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butcher69
Новости

Как и было обещано DICE в марте, функция "All chat" для Battlefield 2042 уже на подходе! Он появится через "незначительный" патч, который будет выпущен DICE.

All chat для разных команд появится в рамках небольшого обновления качества жизни Battlefield2042 на следующей неделе. Хотите принять участие в дружеской беседе с командой противника?

Если вы не знакомы с этой функцией, то с помощью него игроки могут разговаривать как со своими товарищами по команде, так и с врагами. Помимо чата, этот патч также должен принести событие "Восстание Левиафана", которое стартует 11 апреля. О наградах, расписании и других подробностях предстоящего события "Восстание Левиафана" вы можете прочитать здесь.

Хотя дата выхода патча 4.1.1 пока не определена, скорее всего, он выйдет 11 апреля, поскольку это вторник, а разработчики, похоже, любят выпускать патчи каждый вторник.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
kip90

Никто в здравом уме не добавит общий голосовой чат на 64(128) человека. Речь идёт об общем текстовом чате.

3
Oscilograf

"Хотите принять участие в дружеской беседе с командой противника?"

Дружеской? Думаю чаще всего там будут вспоминать маму вражеского снайпера.

1
Сергей23235

это прорыв....

1
Комментарий удален
Melo 88

Это текстовый чат во первых, а во вторых в нее играют и очень прилично народу....Ты очередной Ютубный умник чтоли?)

1
apolo17

Если ты не играешь, то это значит никто?)

0
barabear

Вот это событие, голосовой чат в онлайн игре добавили...

-2
kip90

Голосовой чат внутри отряда в игре есть. А вот чего не хватает так это голосового чата внутри техники.

0
MrDokker

В это еще кто-то кроме Тохи Логвинова играет что ли ? ))))

-2
ABRASцовы

Естественно, игра получилась очень крутой.

0
MrDokker ABRASцовы

это был риторический вопрос xD

0