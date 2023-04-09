Чат для разных команд в Battlefield 2042 появится на следующей неделе ©

Как и было обещано DICE в марте, функция "All chat" для Battlefield 2042 уже на подходе! Он появится через "незначительный" патч, который будет выпущен DICE.

All chat для разных команд появится в рамках небольшого обновления качества жизни Battlefield2042 на следующей неделе. Хотите принять участие в дружеской беседе с командой противника?

Если вы не знакомы с этой функцией, то с помощью него игроки могут разговаривать как со своими товарищами по команде, так и с врагами. Помимо чата, этот патч также должен принести событие "Восстание Левиафана", которое стартует 11 апреля. О наградах, расписании и других подробностях предстоящего события "Восстание Левиафана" вы можете прочитать здесь.

Хотя дата выхода патча 4.1.1 пока не определена, скорее всего, он выйдет 11 апреля, поскольку это вторник, а разработчики, похоже, любят выпускать патчи каждый вторник.