Чат для разных команд в Battlefield 2042 появится на следующей неделе

Как и было обещано DICE в марте, функция "All chat" для Battlefield 2042 уже на подходе! Он появится через "незначительный" патч, который будет выпущен DICE.
All chat для разных команд появится в рамках небольшого обновления качества жизни Battlefield2042 на следующей неделе. Хотите принять участие в дружеской беседе с командой противника?
Если вы не знакомы с этой функцией, то с помощью него игроки могут разговаривать как со своими товарищами по команде, так и с врагами. Помимо чата, этот патч также должен принести событие "Восстание Левиафана", которое стартует 11 апреля. О наградах, расписании и других подробностях предстоящего события "Восстание Левиафана" вы можете прочитать здесь.
Хотя дата выхода патча 4.1.1 пока не определена, скорее всего, он выйдет 11 апреля, поскольку это вторник, а разработчики, похоже, любят выпускать патчи каждый вторник.
Никто в здравом уме не добавит общий голосовой чат на 64(128) человека. Речь идёт об общем текстовом чате.
"Хотите принять участие в дружеской беседе с командой противника?"
Дружеской? Думаю чаще всего там будут вспоминать маму вражеского снайпера.
это прорыв....
Это текстовый чат во первых, а во вторых в нее играют и очень прилично народу....Ты очередной Ютубный умник чтоли?)
Если ты не играешь, то это значит никто?)
Вот это событие, голосовой чат в онлайн игре добавили...
Голосовой чат внутри отряда в игре есть. А вот чего не хватает так это голосового чата внутри техники.
В это еще кто-то кроме Тохи Логвинова играет что ли ? ))))
Естественно, игра получилась очень крутой.
это был риторический вопрос xD