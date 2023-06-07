Чешская локация, новый класс и вооружение - Состоялся запуск 5-го сезона для шутер Battlefield 2042 ©

Electronic Arts совместно с DICE объявили о выходе масштабного обновления с пятым сезоном для многопользовательского шутера Battlefield 2042. В числе основных нововведений игроки уже сейчас могут сразиться на новой Чешской карте "Возвращение", где главной точкой столкновений стала заброшенная фабрика. Именно там бойцы смогут вступить в пехотные баталии, пока техника делает свою работу под открытым небом.

Кроме того, теперь можно вооружиться и новыми пушками, среди которых винтовка со скользящим затвором XCE Bar, штурмовая винтовка GEW-46 и крупнокалиберная пушка BFP.50. Добыть их можно бесплатно по достижении определенного уровня боевого пропуска (бесплатного).

Игроки Battlefield 2042 также получили измененные модификации для техники, новые боевые модули, включая тепловизоры и тяжёлые зенитные орудия, переработанное оружие из хранилища и обновленную версию карты «Песочные часы».