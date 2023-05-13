DICE просят оставить отзывы о спринте в Battlefield 2042, началось голосование за режимы в BF Portal ©

Компания DICE открыла новый раздел для отзывов сообщества о Battlefield 2042, и он касается одного из аспектов игрового процесса - спринта. Когда речь заходит о "спринте" в Battlefield 2042, компания DICE спрашивает игроков:

Каковы ваши мысли по поводу этой функции?

Различаются ли ваши впечатления от нее на разных картах?

Если вам есть что сказать или вы хотите, чтобы ваши предложения были услышаны, это можно сделать, присоединившись к каналу Battlefield в Discord.

Также DICE запустила голосование за любимые локации режима Battlefield Portal Experiences! Те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, будут включены в ротацию в ближайшие недели!

Ниже перечислены режимы, за которые игроки могут проголосовать:

Спойлер

2042 Infantry Conquest

2042 All-Out Superiority

Battlefield World Tour

Conquest Superiority

1942 Rendezvous

2042 Tank Superiority

2042 Air Superiority

Conquest of Ages

TDM of Ages

SMG Rush

Gun Master BF3

Team Gun Master 2042

Gun Roulette

2042 FFA

2042 TDM Hardcore

Squid G’s Chaos

Tactical Conquest

Проголосовать можно прямо по этой ссылке. Обратите внимание, что это документ Google, так что для голосования вам понадобится активная учетная запись Gmail.