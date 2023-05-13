Battlefield 2042 19.11.2021
4.7 460 оценок

DICE просят оставить отзывы о спринте в Battlefield 2042, началось голосование за режимы в BF Portal

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Gruz_
Новости

Компания DICE открыла новый раздел для отзывов сообщества о Battlefield 2042, и он касается одного из аспектов игрового процесса - спринта. Когда речь заходит о "спринте" в Battlefield 2042, компания DICE спрашивает игроков:

  • Каковы ваши мысли по поводу этой функции?
  • Различаются ли ваши впечатления от нее на разных картах?

Если вам есть что сказать или вы хотите, чтобы ваши предложения были услышаны, это можно сделать, присоединившись к каналу Battlefield в Discord.

Также DICE запустила голосование за любимые локации режима Battlefield Portal Experiences! Те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, будут включены в ротацию в ближайшие недели!

Ниже перечислены режимы, за которые игроки могут проголосовать:

Спойлер

2042 Infantry Conquest
2042 All-Out Superiority
Battlefield World Tour
Conquest Superiority
1942 Rendezvous
2042 Tank Superiority
2042 Air Superiority
Conquest of Ages
TDM of Ages
SMG Rush
Gun Master BF3
Team Gun Master 2042
Gun Roulette
2042 FFA
2042 TDM Hardcore
Squid G’s Chaos
Tactical Conquest

Проголосовать можно прямо по этой ссылке. Обратите внимание, что это документ Google, так что для голосования вам понадобится активная учетная запись Gmail.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
askazanov

Лучше бы бесплатно сделали наподобие как в PUBG.

2
Mimpro

Тогда станет ещë больше читеров

0
Well-offZin

Пабг был платным много лет и себя он окупил раз 100

2