DICE выпускает новый патч для Battlefield 2042 с внушительным списком исправлений ©

Масштабный шутер от первого лица Battlefield 2042 получает очередной масштабный патч со значительными правками. Разработчики из студии DICE обновили игру до актуальной версии 5.1.0, которое внедряет в игру важный список изменений на основе полученных отзывов от сообщества.

Новое обновления для игры, кроме добавления новых обвесов для оружия и балансировки некоторых значений приносит действительно важные улучшения. Разработчики улучшили в Battlefield 2042 систему возрождения - у техники с малым запасом прочности будет отмечена особым ярлыком, позволяя игрокам лучше оценить обстановку перед возвращением в бой. На карте "Возвращения" появились новые укрытия, которые должны обезопасить игроков по время возрождения в стартовой зоне. Вместе с этим был переработан режим Hazard Zone, из которого убрали валюту и фазу покупки. Теперь игроки будут получать привычный опыт, а также смогут использовать наборы экипировки.

Патч 5.1.0 содержит внушительный список исправлений, с которым можно ознакомиться на официальном сайте игры. Вместе с выходом нового обновления для Battlefield 2042, студия подтвердила планы на сезонное событие, которое пройдет в игре в середине этого месяца и принесет новый контент для игроков.