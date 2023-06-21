Для Battlefield 2042 вышел патч 5.0.1 ©

DICE выпустила обновление 5.0.1 для Battlefield 2042 на всех платформах. По словам разработчиков, новое обновление устраняет некоторые проблемы, а также вносит изменения в баланс специалистов и оружия.



Если говорить более подробно, то игроки могут ожидать улучшений в ИИ солдат, гаджетов и режимов. Например, ИИ солдаты теперь будут правильно появляться и поддерживать вас в Прологе. В этом патче также решена проблема, из-за которой невозможно было экипировать разблокированные предметы, полученные во время матча.



Стоит также отметить, что DICE внесла дополнительные изменения в урон и дальность нескольких винтовок.

Полные примечания доступны здесь.