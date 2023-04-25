Battlefield 2042 19.11.2021
4.7 453 оценки

Для Battlefield 2042 вышло обновление 4.2.0

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butcher69
Новости

Electronic Arts и DICE выпустили обновление 4.2.0 для игры Battlefield 2042. Согласно примечаниям к обновлению, оно представляет собой переработанную версию карты “Обломки”. На карте произошла "перетасовка" контрольных точек, чтобы создать для пехоты более комфортные с точки зрения геймплея условия. Кроме того, оно содержит многочисленные изменения в сборках и настройке оружия, например возможность удалять обвесы из оружия на экране коллекций, а также добавляет некоторые улучшения в статистике в конце раунда.

Патч 4.2.0 также содержит некоторые общие улучшения и исправления. Например, улучшена видимость HUD при различных настройках экрана. Кроме того, исправлена проблема, из-за которой перегрев оружия по-разному проявлялся на разных платформах.

Как обычно, Steam и Origin загрузят этот патч при следующем запуске своих клиентов. Полный список изменений можно найти здесь.

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