До релиза Battlefield 6 в Battlefield 2042 каждую неделю будут проходить уик-энды с двойным XP

EA DICE старается поощрять игроков, которые не участвуют в закрытых тестах, чтобы они могли скрасить ожидание премьеры Battlefield 6, играя в предыдущую часть серии, то есть Battlefield 2042.

С этой целью компания запустила бесплатный пропуск под названием «Road to BF6», который позволит разблокировать награды для применения в Battlefield 6, как, например, иконки или значки, вдохновленные различными частями серии, начиная с Bad Company 2.

К сожалению, этот пропуск оказался сильно ориентированным на гринд, что вызвало критику со стороны геймеров. Впрочем, EA DICE не осталась глуха к этим голосам и сообщила, что каждые выходные будет удваивать темп накопления очков опыта. И более того, в два последних уик-энда перед релизом BF 6 темп получения XP будет увеличен в три раза. В общем, с получением всех наград у игроков не должно возникнуть проблем.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.