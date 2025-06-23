До выхода Battlefield 2042, франшиза приносила доход 1 миллиард долларов в год

В LinkedIn, от Линкольна Хершбергера который был вице-президентом по маркетингу продуктов в EA, рассказывается о том, как серия Battlefield стала самым прибыльным проектом EA. Он упомянул, что за время его работы годовой доход от Battlefield вырос с менее чем $50 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов, что сделало эту франшизу самой прибыльной в компании.

Эта цифра впечатляет. EA обычно публикует финансовые результаты по всем своим играм вместе, но профиль Хершбергера показывает, насколько выделялась Battlefield. Это доказательство того, насколько успешной была серия на пике своего развития.

Годовой доход франшизы Battlefield превышал миллиард долларов

В своём профиле в LinkedIn Хершбергер подчёркивает свой успех в работе над серией Battlefield:

«Увеличил годовой валовой доход франшизы Battlefield с менее чем 50 миллионов долларов до более чем 1 миллиарда долларов, что сделало её самой прибыльной интеллектуальной собственностью EA».

Это показывает, что на пике популярности, во времена Battlefield 3, 4, 1 и 5, франшиза была для EA машиной по печатанию денег.

Однако ситуация изменилась с выходом Battlefield 2042. Когда игра вышла в ноябре 2021 года, она была полна ошибок и проблем с производительностью.

Позже EA признала, что на выпуск игры повлияли удалённая работа во время пандемии COVID и некоторые сомнительные дизайнерские решения. Такие изменения, как удаление одиночных кампаний и акцент на специализированных способностях, не понравились давним поклонникам.

По текущим оценкам, франшиза сейчас приносит около 420 миллионов долларов в год — это значительное снижение по сравнению с периодом расцвета в 1 миллиард долларов.

Однако EA не сдаётся. В разработке находится новая современная игра Battlefield. Финансовые перспективы компании зависят от доходов от таких популярных брендов, как FC, Apex Legends и The Sims.

Новая инициатива «Battlefield Labs» показывает, что EA теперь привлекает игроков на ранних этапах разработки перед выпуском игры. Геймплей Battlefield 6 демонстрирует самые впечатляющие разрушения в истории франшизы. Более того, разработчики заверяют, что в игре не будет матчинга, основанного на навыках.

Такой акцент на отзывах сообщества может помочь исправить прошлые ошибки и, возможно, вернуть доходы франшизы к отметке в 1 миллиард долларов или даже превысить её.