Дорожная карта ближайшего обновления Battlefield 2042 принесёт новые события, испытания и переработанную карту

Седьмой сезон Battlefield 2042 будет последним, но игра продолжает радовать игроков новыми обновлениями. Была представлена дорожная карта патчей, которая будет действовать до июня текущего года.
- С 16 апреля стартует временное событие Crimson Front, где игрокам нужно будет удерживать оборону.
- 30 апреля начнутся бои на переработанной карте со стадионом.
- С выходом обновления 7.2 в середине мая игроки смогут получить новые предметы, включая боевую винтовку.
- В мае-июне состоится ещё одно временное событие — Future Strike.
Игроки оценили поддержку Battlefield 2042 от разработчиков, несмотря на окончание выхода новых сезонов. Седьмой сезон, начавшийся в прошлом месяце, принес много новых возможностей, включая различное оружие и боевой пропуск.
В будущем планируется создание новой части серии Battlefield с участием отдельной команды в студии Motive, которая уже выпустила ремейк Dead Space 2023. По словам инсайдера Тома Хендерсона, следующая игра Battlefield будет иметь режим, напоминающий COD: Warzone, и её выход ожидается осенью 2025 года.