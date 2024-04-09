EA объявила, что седьмой сезон Battlefield 2042 официально станет для нее последним

В своем блоге генеральный менеджер Battlefield Байрон Бид заявил, что франшизе пора "повернуться от настоящего к будущему". С этой целью, по его словам, EA продолжит поддерживать Battlefield 2042, предлагая "внутриигровые испытания, события, режимы и, конечно же, постоянное обслуживание", но отойдет от сезонной структуры, когда седьмой сезон завершится в июне.
Мы знаем, что эта новость может разочаровать. Однако, когда мы посмотрели на то, чего требует будущее сериала, стало ясно, что пришло время нам переключить наши ресурсы и сосредоточиться, чтобы полностью посвятить себя тому, что будет дальше.
В то же время EA намерена предоставить дополнительный контент в рамках седьмого сезона, который начался еще в марте. Среди запланированных обновлений , обновленная карта, добавление еще одного пулемета, проведение двух внутриигровых событий и добавление еще одного вида транспорта.
давно пора
Осталось всю франшизу прикрыть и дусю тоже
идеально
Ну и правильно. Хватит уже. Пик реабилитации уже был пройден.
ну как и со всеми остальными батлами, теперь то можно и купить по скидке 95 процентов
Только приблизилась к состоянию которое должно было быть на релизе и уже закрываются)) а я говорил еще очень давно, что лучше бы оставили премиум, все накинулись и кукарекали. Довольны бесплатным контентом по качеству и количеству, а донатный магазин и батлпасы как вам ?)) у 3-4-1 была отличная поддержка благодаря премиуму, и качество в большинстве случаев было на высоте.
Это было видно ещё по 5ке, когда уже там отказались от премиума
Вот и похороны )
А ведь только-только начала подниматься из дна, а они уже всё, сдулись.
да ладно, LOL. Все сезоны были откровенной халтурой, какие такие ресурсы и для чего они их использовали. Не понятно от слова совсем.
Единственный "+" этих сезонов в OST, в 6 сезоне он прямо вышка.
Такого депресняка и полной безнадёги в игровом музыкальном сопровождении уже и не вспомнить когда такое было, а тут прямо идеально.
https://www.youtube.com/watch?v=2cYjBjQVrKU
https://www.youtube.com/watch?v=--OsfNl16L4
Не знаю кому как, для меня что была 2042, что ее не было. Хотя куплена в стиме, поиграл пару недель, на больше не хватило
никак вы, бл*ть, не научитесь. если новая батла не выйдет в этом году, то мы получим полуторагодичный простой, как минимум. надо ли говорить, что комьюнити просто умрет за это время? как это уже было с пятой батлой?
Серия мертва, ей уже ничего не поможет
Это в каком месте пятая мертва?
человек имел ввиду наверное поддержку,которая была крайне короткой
речь не про пятую батлу, а в целом про комьюнити, вокруг франшизы выстраиваемое. к релизу 2042 его просто не было, контент-мейкеры разбежались по другим играм.
и теперь они хотят отправить батлу в затишье еще на сколько-то там месяцев или лет, и без того потрепанное комьюнити просто перестанет хайпить вашу игру.
как бы народ не ругал колду, разрабы никогда не оставляют тебя без контента, поддержка каждой части идет до релиза следующей колды и даже немного больше.
ну а что касаемо онлайна пятерки, то немудрено, когда народ понабирал игру на распродажах за 3-5 долларов
Если я не ошибаюсь эта батла имела самую длительную поддержку за последнее время. Лично мне она зашла, одна из лучших бф (после патчей) не считая старушки бк2. Классно что избавились от анархизма классовых пушек (когда медикам , онли пулеметы , снайперам снайперки и тд), ну и режим портал прикольная идея надеюсь к ней еще вернутся. Ну и надеюсь в следующей части так же будет современный сеттинг или недалекого будущего.
сочувствую
Но хомячки все равно утверждают что игра стала лучше и у нее никаких проблем нет, даже не смотря на похороны