EA повторно подтвердила прекращение поддержки Battlefield 2042 новым контентом

Компания Electronic Arts объявила о завершении поддержки Battlefield 2042. После выпуска финального седьмого сезона разработка нового контента для игры была остановлена.

Ещё в апреле студия впервые сообщила о том, что обновлений в игре не планируется, однако позже всё же порадовала фанатов коллаборацией с хоррор-серией Dead Space.

Сейчас разработчики уверяют: игра будет получать только патчи с исправлениями багов, а старые ивенты будут периодически возвращаться, чтобы пользователи могли снова пройти или впервые ознакомиться с ними.

Решение обусловлено переключением студий-разработчиков DICE и Motive на новые крупные проекты. Коллективы объединят усилия для создания следующей полномасштабной части Battlefield.