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Battlefield 2042 19.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.2 640 оценок

EA повторно подтвердила прекращение поддержки Battlefield 2042 новым контентом

Simple Jack
Новости

Компания Electronic Arts объявила о завершении поддержки Battlefield 2042. После выпуска финального седьмого сезона разработка нового контента для игры была остановлена.

Ещё в апреле студия впервые сообщила о том, что обновлений в игре не планируется, однако позже всё же порадовала фанатов коллаборацией с хоррор-серией Dead Space.

Сейчас разработчики уверяют: игра будет получать только патчи с исправлениями багов, а старые ивенты будут периодически возвращаться, чтобы пользователи могли снова пройти или впервые ознакомиться с ними.

Решение обусловлено переключением студий-разработчиков DICE и Motive на новые крупные проекты. Коллективы объединят усилия для создания следующей полномасштабной части Battlefield.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
JohnTornton

сделайте дед спейсовский ивент на постоянку и можете идти дальше делать свои фифы

3
Eios

А лучше новый Dead Space. Хотя без Скофилда хз как у них это получится )

0
TheNikolay00 Eios

Новый Dead Space можно не ждать, официально заявлено

0
Александр Дантес

Таки шо, играбельной эту ху*ню сделали хотя бы?

0
selfreaver

"да да, мы прекращаем поддержку игры, но если что вы можете задонатить вот на этот ивент, вы же хотите задонатить в похороненную нами игру? Ну или просто поиграть, зная что мы ее не будем развивать"

0
Ivan Dro

Раз прекратили поддержку, раздайте её, да хоть в том же EGS.

0