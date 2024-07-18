EA повторно подтвердила прекращение поддержки Battlefield 2042 новым контентом

Компания Electronic Arts объявила о завершении поддержки Battlefield 2042. После выпуска финального седьмого сезона разработка нового контента для игры была остановлена.
Ещё в апреле студия впервые сообщила о том, что обновлений в игре не планируется, однако позже всё же порадовала фанатов коллаборацией с хоррор-серией Dead Space.
Сейчас разработчики уверяют: игра будет получать только патчи с исправлениями багов, а старые ивенты будут периодически возвращаться, чтобы пользователи могли снова пройти или впервые ознакомиться с ними.
Решение обусловлено переключением студий-разработчиков DICE и Motive на новые крупные проекты. Коллективы объединят усилия для создания следующей полномасштабной части Battlefield.
сделайте дед спейсовский ивент на постоянку и можете идти дальше делать свои фифы
А лучше новый Dead Space. Хотя без Скофилда хз как у них это получится )
Новый Dead Space можно не ждать, официально заявлено
Таки шо, играбельной эту ху*ню сделали хотя бы?
"да да, мы прекращаем поддержку игры, но если что вы можете задонатить вот на этот ивент, вы же хотите задонатить в похороненную нами игру? Ну или просто поиграть, зная что мы ее не будем развивать"
Раз прекратили поддержку, раздайте её, да хоть в том же EGS.