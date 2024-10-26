Любимый фанатами Battlefield режим "Хардкор" наконец-то появится в BF 2042

«Ну наконец-то». - именно эти слова наверняка произнесли многие фанаты Battlefield 2042, когда узнали, что шутер скоро получит режим «Хардкор». Знакомый по предыдущим частям серии режим станет частью события «Круг ада», которое начнется 29 октября и продлится до 26 ноября.

Режим «Хардкор» в рамках события «Круг ада» будет более смертоносным, более захватывающим и проверит ваши навыки, как никогда раньше в Battlefield 2042 », - говорится в анонсе, опубликованном на сайте игры.

Согласно информации, предоставленной Electronic Arts, в режиме «Хардкор» разработчики:

ограничат информацию, отображаемую на экране во время игры; уменьшат количество очков здоровья игроков и скорость регенерации; увеличат урон, наносимый транспортными средствами, при этом снизив их общую устойчивость в слабых местах; отключат возможность спринта без прицеливания; блокировка основного оружия в зависимости от выбора класса.

Режим «Хардкор» будет доступен в таких режимах, как «Завоевание», «Штурм» и «Прорыв» на картах «Арденнское наступление», «Эль-Аламейн», «Заговор» и «Космодром». В состав эвента «Круг ада» войдут косметические предметы и 30 уровней - 15 бесплатных и 15 премиум.

Что интересно, в рамках события будет открыт доступ к винтовке M1 Garand. Впрочем, легендарное оружие времен Второй мировой войны довольно сильно изменилось, чтобы соответствовать игре. К примеру, разработчики позаботились об увеличении объема магазина и уменьшении отдачи.