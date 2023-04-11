Обновление 4.1.1 для Battlefield 2042 выходит завтра ©

DICE сообщила, что функции All Chat будут доступны завтра в рамках следующего обновления 4.1.1 для Battlefield 2042. В дополнение к функции связи, также включено множество улучшений, которые перечислены в официальных примечаниях к патчу ниже.

Улучшения чата

Теперь доступна функция All-Chat. Вы можете еще раз поздравить другую команду с тем, что они танцуют на вашем поверженном теле.

Когда это обновление выйдет, All-Chat будет отключен по умолчанию. Если вы хотите принять участие в дружеской беседе с противоположной командой, вам нужно включить эту функцию через «Параметры»> «Экран»> «Основные HUD»> «Раздел чата».

Решена проблема для игроков на консолях, которые не могли назначить ввод для видимости чата.

Теперь вы сможете назначить вход через «Параметры»> «Контроллер»> «Редактировать сопоставление контроллера»> «Меню».

Общие улучшения