Обновление 4.2 для Battlefield 2042 выйдет 25 апреля ©

Battlefield 2042 вот-вот получит обновление 4.2, которое очень интересно для активных игроков в сообществе военных шутеров DICE и EA, запуск которого запланирован на следующую неделю. Обновление Battlefield 2042 4.2 выйдет 25 апреля 2023 года на всех платформах и принесет с собой несколько новых изменений и улучшений, а также новый контент для игры.

В частности, будет представлена ревизия карты Discarded, в которой будут представлены несколько вариаций от ранее представленного дизайна и особенностей. Различные улучшения будут применены к сбору и настройке, например, возможность удалять из них аксессуары для оружия уже на экране, посвященном коллекциям.

Некоторые улучшения будут применены к финальному экрану раунда с добавлением новой статистики, посвященной личным результатам игроков, и различным другим функциям. Полный список изменений, внесенных обновлением 4.2, вы можете найти по ссылке.