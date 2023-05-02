Разработчики Battlefield 2042 дразнят подробностями следующего крупного обновления ©

Шутер Battlefield 2042 вышел в ноябре 2021 года и несмотря на свой провальный релиз авторы игры из студии DICE продолжают работать над его улучшением. Спустя многочисленные патчи, кажется, проект смог вернуть доверия игроков, однако впереди их ждет еще одно крупное обновление. Разработчики шутера в недавнем подкасте Inside Battlefield раскрыли первые подробности следующего крупного апдейта, который должен выйти уже скоро.

Новое крупное обновление Battlefield 2042 будет приурочено к старту 5 сезона игры, у которого пока нет даты релиза. Несмотря на это DICE уже сейчас готовы раскрыть некоторые особенности патча, где будут внесены некоторые улучшения в игру. В обновлении 5.0 игроки могут ждать новое оружие, улучшение для хранилища и масштабный ребаланс некоторых винтовок и способностей, которые будут направлены на поддержание честной игры в матчах. Вместе с этим появятся универсальные скины для всего оружия, карты для игры и многочисленные правки.

Battlefield 2042 доступна для игры на ПК и консолях. Как ожидается, новое крупное обновления для шутера прибудет уже летом.