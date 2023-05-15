Разработчики Battlefield просят геймеров унять свой гнев и прекратить писать оскорбления в их сторону ©

Несмотря на провальный релиз Battlefield 2042 в ноябре 2021 года, сообщество сетевого шутера все еще существует. Последняя часть знаменитой франшизы не канула в небытие и вместо этого получает регулярные обновления даже сейчас, где улучшают общее состояние проекта. Казалось бы это должно положительно отразиться на мнениях игроков, однако они сейчас крайне недовольны разработчиками. В адрес DICE и EA сыпятся самые страшные угрозы, поэтому им пришлось опубликовать обращение для сообщества, в котором они просят геймеров унять свой гнев.

На официальных страничках Battlefield в социальных сетях появилось сообщение, предупреждающее о высоком градусе токсичности в обсуждениях сообщества. По словам разработчиков, некоторые пользователи занимаются открытым преследованием создателей шутера, что является неприемлемым поведением в любой ситуации. Команда открыта к конструктивной критике, но не станет терпеть угрозы - отмечается в публикации.

Внезапная волна гнева в сообщества фанатов Battlefield, вероятно, появилась из-за высказывания о генерального директора EA Эндрю Уилсона во время разговора с инвесторами. Руководитель подчеркнул, что шутер Battlefield обязательно вернется и сделает это "совершенно по-новому", что и насторожило геймеров. Как отмечают пользователи в социальных сетях, они устали от экспериментов и ненужных для серии нововведений. Они рекомендуют разработчикам вспомнить про Battlefield 3 и Battlefield 4, которые считаются лучшими частями в серии и брать их в качестве основы для новых игр.