Разработчики Battlefield просят геймеров унять свой гнев и прекратить писать оскорбления в их сторону

Несмотря на провальный релиз Battlefield 2042 в ноябре 2021 года, сообщество сетевого шутера все еще существует. Последняя часть знаменитой франшизы не канула в небытие и вместо этого получает регулярные обновления даже сейчас, где улучшают общее состояние проекта. Казалось бы это должно положительно отразиться на мнениях игроков, однако они сейчас крайне недовольны разработчиками. В адрес DICE и EA сыпятся самые страшные угрозы, поэтому им пришлось опубликовать обращение для сообщества, в котором они просят геймеров унять свой гнев.
На официальных страничках Battlefield в социальных сетях появилось сообщение, предупреждающее о высоком градусе токсичности в обсуждениях сообщества. По словам разработчиков, некоторые пользователи занимаются открытым преследованием создателей шутера, что является неприемлемым поведением в любой ситуации. Команда открыта к конструктивной критике, но не станет терпеть угрозы - отмечается в публикации.
Внезапная волна гнева в сообщества фанатов Battlefield, вероятно, появилась из-за высказывания о генерального директора EA Эндрю Уилсона во время разговора с инвесторами. Руководитель подчеркнул, что шутер Battlefield обязательно вернется и сделает это "совершенно по-новому", что и насторожило геймеров. Как отмечают пользователи в социальных сетях, они устали от экспериментов и ненужных для серии нововведений. Они рекомендуют разработчикам вспомнить про Battlefield 3 и Battlefield 4, которые считаются лучшими частями в серии и брать их в качестве основы для новых игр.
Больше повестки,больше багов,больше вырезанного контента ранее объявленного. Похоже именно так сейчас выглядит кредо практически любой крупной игровой компании
Всё так! Привыкли уже делать недоработки и плохую оптимизацию. Пора бы имеющим власть взять инициативу и штрафовать студии и народ работающий там(если это их вина в плохой оптимизации), либо давать срок пол года-год в тюряге! Дать так же студиям спокойно закончить проекты и доделывать их, а не пихать потом под видом длс. Раньше знали как делать, а сейчас одно разгильдяйство в студиях!
Им бы уже давно пора понять, если они делают большую кучу на игроков и их хотелки, и ожидания, игроки им ответят тем-же.
Они бросили бф5 в 2019-2020 в наполовину сделанном состоянии, ради бф2042 чтобы выдать еще более худшую по качеству игру, а теперь просят их не харасить, ха
Факт
Это не 'оскорбления' а констатация фактов.
Допишу к слову /наболело/;
Если вдуматься,то выходит занятная и гротескная ситуация;при создании игр,почти всегда главенствует идея поскорее и подороже её впарить.Давно все клали на качество и на прочие глупости..А вот когда обворованные /я это так называю,своими именами так сказать/ люди проявляют совершенно законное и оправданное недовольство-их обвиняют в оскорбительном обращении и прочих гнусностях.Давно пора от слов переходить к делу,и для начала подпалить пару-тройку студий.С битьём стекол и прочими радостями.Физические расправы /вечерком в подворотне/ тоже действенное средство в борьбе с зарвавшимися сволочами...пффф-'оскорбления'!
Как людям не надоедает, я уже давно забил, больше всего поиграл в бэд компани 2, даже аддон Вьетнам купил, в 3-4 буквально часов по 10 наиграл, в следующие части вообще не играл, однотипная нудятина же.