Следующее обновление для Battlefield 2042 выйдет в эту среду ©

Издательство Electronic Arts (EA) посредством своего официального Твиттера сообщило информацию о следующем обновлении для Battlefield 2042. По словам EA, очередное обновление для Battlefield 2042 выйдет уже в эту среду, 21 июня.

На этой неделе выйдет обновление 5.0.1 с небольшим набором изменений, призванных решить несколько проблем с балансом и улучшением общего качества игры после старта 5-го сезона: "Новый рассвет".

В обновлении планируется исправить некоторые ошибки и улучшить производительность, а также внести изменения в балансировку для оружия RM68, M416 и MTAR21 и изменения в разбросе при стрельбе из штурмовой винтовки.