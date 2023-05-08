В предстоящем обновлении для Battlefield 2042 улучшат игровой процесс шутера ©

Для многопользовательского шутера Battlefield 2042 в ближайшее время готовится к выпуску очередной патч с правками от разработчиков. Новое обновление в основном сосредоточится на улучшении игрового процесса, а также исправлениях ошибок на которые жаловались игроки. Студия DICE представила полный список изменений и улучшений в грядущем патче.

Обновление 4.2.1 для Battlefield 2042 не получилось таким масштабным патчем, как хотели бы игроки, но изменений в нем было проделано достаточно. Разработчики позаботились, чтобы участники матча не появлялись за пределами Discarded и внесли несколько важных исправлений.

Список изменений в патча 4.2.1:

Спойлер

Карты Игроки больше не будут появляться за пределами точек захвата D1 и D2 при сбросе.

Решена проблема, из-за которой на оружие накладывался непреднамеренный визуальный эффект, когда он стоял в источниках тепла/взрывах транспортных средств. Улучшения коллекции и настройки Решена проблема, из-за которой отображалась неправильная статистика прикрепления для полей боеприпасов и скорострельности при установке в первый слот меню «Плюс».

Решена проблема, из-за которой иногда отображалось неправильное вложение при выборе на экране настройки Plus Menu.

Решена проблема, из-за которой кнопка «Заменить» перекрывала текст класса на экране настройки классов.

Решена проблема, из-за которой экипировка рукопашного боя для специалиста 2042 также экипировала его для других специалистов того же класса. Улучшения игрового процесса Решена проблема, из-за которой камера слишком сильно опускалась при приземлении, когда она была направлена ​​вниз.

Ракеты класса «воздух-земля» теперь будут наносить больший урон при стрельбе по цели, обозначенной лазером.

Решена проблема, из-за которой игроки иногда считались закрытыми, когда стояли перед дымом.

Таймер перезарядки транспортного средства на экране развертывания теперь ведет обратный отсчет в режиме реального времени. Конец раунда Решена проблема, из-за которой статистика «Убийство снайпера» неправильно рассчитывалась на экране «Конец раунда». Портал поля боя Персонажи пользовательского опыта теперь корректно отображаются серым цветом, если они были ограничены в рамках построения режима. Оружие Решена проблема, из-за которой прерывалась анимация отдачи при стрельбе из MTAR-21 на консолях PlayStation® 4 и Xbox One. Транспорт Повреждения двигателя LCAA Hovercraft теперь правильно отображают индикатор повреждений.

Взрывной урон теперь будет наноситься транспортным вертолетам, наряду с ударным уроном снаряда. Специалисты Решена проблема, из-за которой Дозер мог ходить по небу при спуске по лестнице. Это не та игра!

Решена визуальная проблема, из-за которой гранаты иногда прорезали щит Дозера.

Пакет Cyber ​​Warfare Suite от Rao теперь будет передавать назначенные цели захвата дружественным транспортным средствам.

Напомним, ранее авторы шутера поделились первыми деталями следующего сезона, который принесет с собой крупный апдейт со множеством нововведений.

Battlefield 2042 доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Обновление 4.2.1 с рядом исправлений и улучшений станет доступно уже завтра.