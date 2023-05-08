Battlefield 2042 19.11.2021
4.7 458 оценок

В предстоящем обновлении для Battlefield 2042 улучшат игровой процесс шутера

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Gutsz
Новости

Для многопользовательского шутера Battlefield 2042 в ближайшее время готовится к выпуску очередной патч с правками от разработчиков. Новое обновление в основном сосредоточится на улучшении игрового процесса, а также исправлениях ошибок на которые жаловались игроки. Студия DICE представила полный список изменений и улучшений в грядущем патче.

Обновление 4.2.1 для Battlefield 2042 не получилось таким масштабным патчем, как хотели бы игроки, но изменений в нем было проделано достаточно. Разработчики позаботились, чтобы участники матча не появлялись за пределами Discarded и внесли несколько важных исправлений.

Список изменений в патча 4.2.1:

Спойлер

Карты

  • Игроки больше не будут появляться за пределами точек захвата D1 и D2 при сбросе.
  • Решена проблема, из-за которой на оружие накладывался непреднамеренный визуальный эффект, когда он стоял в источниках тепла/взрывах транспортных средств.

Улучшения коллекции и настройки

  • Решена проблема, из-за которой отображалась неправильная статистика прикрепления для полей боеприпасов и скорострельности при установке в первый слот меню «Плюс».
  • Решена проблема, из-за которой иногда отображалось неправильное вложение при выборе на экране настройки Plus Menu.
  • Решена проблема, из-за которой кнопка «Заменить» перекрывала текст класса на экране настройки классов.
  • Решена проблема, из-за которой экипировка рукопашного боя для специалиста 2042 также экипировала его для других специалистов того же класса.

Улучшения игрового процесса

  • Решена проблема, из-за которой камера слишком сильно опускалась при приземлении, когда она была направлена ​​вниз.
  • Ракеты класса «воздух-земля» теперь будут наносить больший урон при стрельбе по цели, обозначенной лазером.
  • Решена проблема, из-за которой игроки иногда считались закрытыми, когда стояли перед дымом.
  • Таймер перезарядки транспортного средства на экране развертывания теперь ведет обратный отсчет в режиме реального времени.

Конец раунда

  • Решена проблема, из-за которой статистика «Убийство снайпера» неправильно рассчитывалась на экране «Конец раунда».

Портал поля боя

  • Персонажи пользовательского опыта теперь корректно отображаются серым цветом, если они были ограничены в рамках построения режима.

Оружие

  • Решена проблема, из-за которой прерывалась анимация отдачи при стрельбе из MTAR-21 на консолях PlayStation® 4 и Xbox One.

Транспорт

  • Повреждения двигателя LCAA Hovercraft теперь правильно отображают индикатор повреждений.
  • Взрывной урон теперь будет наноситься транспортным вертолетам, наряду с ударным уроном снаряда.

Специалисты

  • Решена проблема, из-за которой Дозер мог ходить по небу при спуске по лестнице. Это не та игра!
  • Решена визуальная проблема, из-за которой гранаты иногда прорезали щит Дозера.
  • Пакет Cyber ​​Warfare Suite от Rao теперь будет передавать назначенные цели захвата дружественным транспортным средствам.

Напомним, ранее авторы шутера поделились первыми деталями следующего сезона, который принесет с собой крупный апдейт со множеством нововведений.

Battlefield 2042 доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Обновление 4.2.1 с рядом исправлений и улучшений станет доступно уже завтра.

Обновления
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mahagovka

а когда то мы ждали эту игру

2
SpacePRedator014

Они исправили стрельбу с зажимом? Когда можно просто зажать кнопку и попадать почти на любом расстоянии? (ну лан, в ближайших метрах 100 наверное) Нет? Тогда это не улучшение игрового процесса.

0
qshy

Ты не понимаешь, это будущее, там нет отдачи

1