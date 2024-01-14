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Battlefield 2042 19.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.1 582 оценки

В следующей Battlefield планируется самая реалистичная система разрушаемости

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователи обнаружили списки вакансий для студии Ripple Effect компании Electronic Arts: пользователей особенно привлекла одна из вакансий компании, а именно старшего 3D-художника.

В описании вакансии указано, что компании требуется сотрудник, который поможет ей создавать самые реалистичные и захватывающие эффекты разрушения в игровой индустрии. Так же в список его обязанностей будет входить создание оптимизированных и сверхреалистичных игровых визуальных эффектов.

Студия Ripple Effect примечательна тем, что являлась одной из студий поддержки в издательстве Electronic Arts и ранее она уже помогала студии DICE с разработкой Battlefield. В 2021-м году было объявлено, что курировать разработку следующей части Battlefield будет Винс Зампелла, создатель серии Call of Duty и Titanfall, а дальнейшим развитием серии займутся сразу три студии, в том числе и вышеупомянутая Ripple Effect.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Walkan90

Да современ тройки эту разрушаемость рекламируют как самую реалистичную. В итоге БК2 переплюнуть не могут

5
ermakcit

бк2 что за зверь

0
KIBERMAX ermakcit

battlefield bad company 2, с каждой новой части обещают улучшенную разрушаемость, а на деле не могут переплюнуть их лучшую часть, тем самым повышая системные требования, и продавая свои ж... всяким там NVIDIA.

2
askazanov

Ну как выйдет, так и оценим) Лишь была она о современных конфликтах.

1
ZER0 T0LERANCE

Хорошо, что вспомнили за что все полюбили батлу.

0
SULIK 712

ага верим)

0
QD19

Снова слухи высосанные из пальца. Новость ради новости

0
DrZoiberg

Реалистичнее чем в реальном мире. И графика реалистичнее чем в реальности

0
AGS37

а гейплей в ней планируется?

0
Эдик Писюкович

А разрабы the finals, Без маркетингового бреда, взяли и сделали лучшую разрушаемость

0
Макс Макс 007

Спасибо, наелись данными обещаниями со времён BFBC2! А ещё наелись обещаниями удобного обвеса оружия в BF1!!!

Пусть дальше клепают, доильня.

-1
Вячеслав Абдрахимов

главное чтоб сюжетку нормальную запилили, этот мультиплеер нах никому не сдался.

-5
Snake Snaake Snaaaaaake

подавляющее большинство покупают колду и батлу ради мультиплеера

1