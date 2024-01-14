В следующей Battlefield планируется самая реалистичная система разрушаемости

Как стало известно, пользователи обнаружили списки вакансий для студии Ripple Effect компании Electronic Arts: пользователей особенно привлекла одна из вакансий компании, а именно старшего 3D-художника.
В описании вакансии указано, что компании требуется сотрудник, который поможет ей создавать самые реалистичные и захватывающие эффекты разрушения в игровой индустрии. Так же в список его обязанностей будет входить создание оптимизированных и сверхреалистичных игровых визуальных эффектов.
Студия Ripple Effect примечательна тем, что являлась одной из студий поддержки в издательстве Electronic Arts и ранее она уже помогала студии DICE с разработкой Battlefield. В 2021-м году было объявлено, что курировать разработку следующей части Battlefield будет Винс Зампелла, создатель серии Call of Duty и Titanfall, а дальнейшим развитием серии займутся сразу три студии, в том числе и вышеупомянутая Ripple Effect.
Да современ тройки эту разрушаемость рекламируют как самую реалистичную. В итоге БК2 переплюнуть не могут
бк2 что за зверь
battlefield bad company 2, с каждой новой части обещают улучшенную разрушаемость, а на деле не могут переплюнуть их лучшую часть, тем самым повышая системные требования, и продавая свои ж... всяким там NVIDIA.
Ну как выйдет, так и оценим) Лишь была она о современных конфликтах.
Хорошо, что вспомнили за что все полюбили батлу.
ага верим)
Снова слухи высосанные из пальца. Новость ради новости
Реалистичнее чем в реальном мире. И графика реалистичнее чем в реальности
а гейплей в ней планируется?
А разрабы the finals, Без маркетингового бреда, взяли и сделали лучшую разрушаемость
Спасибо, наелись данными обещаниями со времён BFBC2! А ещё наелись обещаниями удобного обвеса оружия в BF1!!!
Пусть дальше клепают, доильня.
главное чтоб сюжетку нормальную запилили, этот мультиплеер нах никому не сдался.
подавляющее большинство покупают колду и батлу ради мультиплеера